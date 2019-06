Iglesias históricas endosan voto de confianza a nuevo gobierno

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en nombre del Foro Ecuménico de las Iglesias de El Salvador, extendió una felicitación al nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, del cual esperan un trabajo en beneficio de la población salvadoreña.

Sin embargo, solicitaron celeridad en la investigación del asesinato del padre Cecilio Pérez Cruz, perpetrado el pasado 17 de mayo, en La Majada, municipio de Juayúa, Sonsonate.

El Obispo Medardo Gómez, de la Iglesia Luterana de El Salvador, el Reverendo Miguel Tomás Castro, Iglesia Bautista Emmanuel, Reverendo Joel Berdugo, Iglesia Reformada Calvinista de El Salvador y el Obispo David Alvarado, de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, expresaron su postura sobre los últimos acontecimientos sociales, y esperan de las nuevas autoridades mayor apertura y democracia.

Con más de 400 personas que han quedado sin trabajo, de las cinco secretarías de: Inclusión Social, Gobernabilidad, Transparencia, Vulnerabilidad y Técnica de la presidencia, que genera un panorama desolador a igual número de familias, las iglesias piden serenidad y espera.

Alas, señaló que los despidos que se relacionan con prácticas de “nepotismo”, “es algo de justicia”, y quienes difieren a esta decisión es porque no son beneficiados, aclarando, que era su postura personal e invitó a la población a verlo con “serenidad” en pro de la justicia. “Pudiera darse que se despida a personas que no tienen cargos de dirigencia, que son personas capacitadas que llegaron por sus méritos, entonces el hecho de estar afiliados a un partido o parentesco con algún funcionario no debería ser causa de despido, los nuevos gobiernos cambian el personal sacan a muchas personas, sin que estén en puestos de mando o político”, expresó.

Sobre el uso de las redes sociales (Twitter), del presidente Bukele, para anunciar los despidos y sus órdenes, consideró estar a favor. “Está de acuerdo al momento actual, que estamos viviendo, es la nueva comunicación, quizás nos sorprenda a los que somos mayorcitos y que no estamos acostumbrados a esto. La juventud se mueve en ese mundo, pero digo que los mayores debemos entrar, es la comunicación del momento y no podemos cambiarla”.

Asimismo, se pronunciaron por la violencia que enluta al país, solicitando la agilización de la investigación del caso del Padre Cecilio Pérez Cruz, ocurrido el pasado 17 de mayo, en Juayúa, Sonsonate.

“Creemos que puede ser un hombre sensato, maduro y damos el voto de confianza para que pueda dirigir y gobernar a esta nueva nación, que se abate entre la vida y la muerte por la violencia desbordada. Como Foro Ecuménico, esperamos poder presentar otras visiones de país”, acotó.