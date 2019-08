Iglesia luterana pide al gobierno no violar derechos de los trabajadores

Alma Vilches

Alex Pineda

@DiarioCoLatino

Con una procesión los feligreses de la Iglesia luterana en El Salvador celebraron el 33 aniversario de fundación, lo que aprovechó el obispo Medardo Gómez para comentar que el actual gobierno es diferente y muy activo; sin embargo, pidió no violar los derechos humanos, especialmente de los trabajadores, ya que al inicio de esta gestión fueron despedidos cerca de 700 empleados de las diferentes secretarías.

“A mi oficina han llegado trabajadores a decirme que es una injusticia que los han dejado sin empleo, lanzo mi voz y digo ‘no al irrespeto a los derechos humanos’, debe hacerse justicia de otra forma. Hay otros métodos para construir la paz, por eso es necesario un diálogo nacional por la paz”, afirmó el obispo Gómez.

A la vez se mostró en contra de la militarización del país, lo cual es una medida implementada por el gobierno para combatir la delincuencia; aunque calificó de loable la reducción en el índice de asesinatos, lo cual desde hace mucho tiempo no se tenía.

“No estoy de acuerdo con que se haya militarizado el país, nuestra Constitución establece que no debe militarizarse el país, sin embargo, veo que no tenemos oposición, ahora los partidos están callados y es necesario que el pueblo hable. Digo no a la militarización del país”, afirmó Gómez.

Como parte del aniversario de fundación el templo La Resurrección, situado sobre la calle 5 de Noviembre del Barrio San Miguelito, en esta capital, fue declarado Catedral Luterana de San Salvador.

El obispo Gómez agradeció el apoyo de la feligresía para el levantamiento del templo y destacó la cooperación extranjera, que permitió a la denominación católica luterana en el país contar con su catedral a partir de este lunes 5 de agosto.

“Esta es una celebración del pueblo, porque somos como iglesia, una iglesia del pueblo, respondemos a la realidad nacional; para esto se han unido hermanos, tanto nacionales como extranjeros, tenemos proyección de seguir adelante”, aseguró luego de la consagración del templo como catedral, que contó con la presencia de representantes de otras denominaciones cristianas católicas, la Iglesia luterana salvadoreña ordenó a quince nuevos presbíteros y presbíteras.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas invitado al acto de declaratoria de la Catedral Luterana, apeló al ecumenismo, movimiento que promueve la unidad entre las distintas denominaciones cristianas, y externó sus congratulaciones a la comunidad feligrés afín al luteranismo.

La Iglesia luterana salvadoreña o sínodo luterano salvadoreño inicia su labor religiosa en El Salvador en 1952, por el reverendo y doctor Robert Gussick. La congregación aglutina a más de cinco mil miembros a nivel nacional.