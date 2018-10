Iglesia Católica exhorta a construir una sociedad más fraterna y justa

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Con mi hermana veníamos a misa todos los domingos, a escuchar a Monseñor Romero, sus homilías eran una enseñanza de amor al prójimo y el respeto a la vida, él sufría cuando hablaba de los atropellos al pueblo. Porque fue genuino su amor por la gente, que entregó su vida”, manifiesta Ana Chanta de Cruz, que junto a hija Ana Laura, se suman a los más de siete mil peregrinos que presenciarán, en la plaza de San Pedro, la canonización.

Los miles de peregrinos de diversas parroquias colmaron la nave principal de Catedral Metropolitana, quienes llegaron para recibir la bendición en su peregrinaje a Roma, Italia. La misa solemne estuvo a cargo el arzobispo Luis Escobar Alas y el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien partió este domingo hacia el Vaticano.

El prelado católico señaló que a pesar que muchos salvadoreños tendrán que seguir desde una señal de satélite la ceremonia de canonización del primer santo de El Salvador, convocó a vivir ese momento con mucha devoción y esperanza.

“Este es un tiempo de gracia de Dios, pidamos la intercesión de Monseñor Romero por la gran familia de El Salvador y nuestras familias en individual por este gran santo de la Iglesia Universal, pero también pidamos por una sociedad más fraterna y auténtica, donde las leyes sean justas, que no se cometan más crímenes y que no haya más desprecio por los pobres, por el contrario, que las leyes resguarden sus derechos y los dignifiquen. Es triste que cuando los ojos del mundo están sobre el país, por la canonización de Monseñor Romero, se esté discutiendo la privatización del agua”, lamentó.

Mientras, el cardenal Gregorio Rosa Chávez expresó que muchas de las historias de los y las peregrinas que van a Roma tienen de fondo la “solidaridad”, lo que consideró una gracia de Dios, tras afirmar que los valores no se enseñaban en teoría, sino que se aprenden al vivirlos.

“Monseñor Romero fue un hombre que caminó con su pueblo, hay gente que nunca pensó que iba a estar en un avión, y van rumbo a Roma, y allí se encontrarán con un aroma de romero que inunda toda la ciudad, y cuando el Papa (Francisco) proclame Santo a Monseñor Oscar Romero, ese aroma inundará el mundo entero y será San Romero del mundo como se ha dicho tantas veces”, predicó.

Gaspar Romero se encuentra en un vaivén de emociones, su hermano subirá a los altares y estará en Roma, para experimentar ese momento muy emocional, explica con voz quebrada por la emoción.

“Se ha hecho justicia a ese amor que tuvo por el pueblo salvadoreño. Me han dicho que son miles de salvadoreños que van para Roma, aún no sé ni cómo voy a reaccionar o desde dónde me sentaré para ver la ceremonia, pero sé que será hermosa”, puntualizó.