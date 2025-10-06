IDHUCA inaugura colección de libros “José María Tojeira”

Compartir

Como parte del 40 aniversario del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) fue inaugurada la nueva colección de libros de derechos humanos denominada “José María Tojeira Pelayo”, con lo cual se pretende fortalecer la formación en derechos humanos.

La vicerrectora de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Amparo Marroquín, dijo que la colección de libros debe inspirar a mirar hacia atrás con honestidad y hacia adelante con valentía, porque el acceso a la justicia no es un lujo, sino una urgencia.

Señaló que la UCA no ha sido una espectadora pasiva de la historia, desde hace 40 años ha querido acompañar la defensa de los derechos humanos desde la denuncia de las injusticias, hasta el acompañamiento de las víctimas.

“Su voz ha sido incómoda para el poder, pero siempre necesaria para la verdad y la esperanza para un país más justo, digno y libre, la dignidad humana no tiene fronteras, debemos proteger a los más vulnerables y recordar que los derechos no deben aplicarse de manera selectiva”, recalcó Marroquín.

Asimismo, destacó que los derechos humanos siguen siendo incómodos para algunos señalados y perseguidos, pero siempre hay espacio para la justicia y la transformación, porque su defensa está por encima de cualquier poder o riqueza.

El libro “Manual de educación popular en derechos humanos”, fue escrito por el abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Florentín Meléndez, a petición del padre Segundo Montes, y ahora forma parte de la colección. El jurista, fue parte del equipo de abogados que inició el IDHUCA.

Meléndez enfatizó que, durante 40 años, el país ha atravesado turbulencias, periodos de pacificación, democratización e inestabilidad política, tiempo donde el IDHUCA ha permanecido firme.

“No se debe permitir que el trabajo en derechos humanos se instrumentalice, el IDHUCA ha contribuido al derecho internacional. Durante la guerra El Salvador vivió siete años consecutivos en un estado de excepción, a pesar de que la Constitución establece que no puede durar más de 60 días”, expresó.

El IDHUCA fue fundado por el padre Segundo Montes en 1985, en plena guerra civil en El Salvador, posteriormente, el padre José María Tojeira y Manuel Escalante continuaron al frente, defendiendo la dignidad y la vida de los más vulnerables del país.

