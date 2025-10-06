13,500 estudiantes se someten a examen de admisión en la UES 

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Universidad de El Salvador (UES) abrió sus puertas este fin de semana, para que los estudiantes de nuevo ingreso se sometieran a la Prueba de Conocimiento General y cursar una de las 80 carreras ofrecidas por el Alma Mater.

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, explicó que la prueba de conocimiento para el ingreso 2026 se desarrolló el sábado 4 de octubre en la sede central de la UES, las Facultades Multidisciplinarias Paracentral, en San Vicente, y Occidental en Santa Ana; mientras que , el domingo 5 de octubre fue en Facultad Multidisciplinaria Oriental, de San Miguel.

“Hemos recibido en esta oportunidad un promedio de 13,600 jóvenes que aspiran a ser profesionales de esta universidad en las diferentes facultades. Esperamos que tengamos resultados favorables para que estos jóvenes se conviertan en estudiantes activos de la Universidad de El Salvador en el ciclo 1-2026; ha habido un equipo de trabajo que ha estado atendiéndoles para garantizar que su proceso de evaluación se haga de manera eficiente”, destacó.

Los aspirantes buscan un cupo en la única universidad pública para estudiar una carrera en las diferentes áreas del conocimiento, como las ciencias naturales, sociales, humanísticas, agronómicas, ciencias de la salud, económicas, e ingenierías. La Prueba de Conocimiento General constó de 100 preguntas de las materias de matemática, ciencias, sociales y lenguaje.

El rector indicó que para los aspirantes quienes por alguna razón no pudieron someterse al examen de admisión, hay un período diferido del proceso de registro hasta el 6 de octubre y podrán hacer la prueba de conocimiento el próximo 10 de octubre.

Los estudiantes con una puntuación de 30 a 49 puntos, tendrán derecho a la Prueba de Conocimiento Específicos que será el 15 de noviembre en el campus central y en las facultades Paracentral y Occidental; mientras que el 16 de noviembre será en la facultad Oriental.

“La universidad cuenta con 10,000 cupos para nuevo ingreso. Desde el 2018 hemos venido con la gratuidad de la educación superior para los estudiantes procedentes de los institutos públicos y después lo hicimos para quienes vienen de los colegios privados, eso lo hemos mantenido a pesar de la crisis financiera del 2024, nuestro interés es continuar bajo esa dinámica”, externó.

Entre las carreras más demandadas están el doctorado en medicina, cirugía dental, lenguas modernas, medicina veterinaria, psicología, ingeniería en sistemas informáticos y mercadeo internacional.

Para que cada aspirante tuviera la oportunidad de obtener un mejor resultado en la evaluación, se puso a disposición el Curso de Refuerzo, que son clases pregrabadas, para que los aspirantes lo pudieran desarrollar en el horario más conveniente.

Los resultados de la prueba estarán publicados en el expediente de cada aspirante el próximo 25 de octubre. Para aprobar el examen y ser seleccionado como estudiante de la UES, es requisito obtener entre 50 y 100 puntos y dependerá de los cupos asignados por cada facultad.

Rosa Quintanilla informó que la UES trabaja para implementar un seguro contra accidentes, donde los estudiantes de nuevo y antiguo ingreso pagarán $1 por mes y tener derecho a dicho seguro, será una cuota simbólica porque la universidad asumirá el costo complementario, este proyecto surge porque en los últimos años han ocurrido algunos accidentes en laboratorios.

