IAIP envía a la FGR caso FESAT

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx56

Tras agotar las gestiones para que la Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT) entregara una documentación solicitada por Leo Ruano, director de la Escuela de Taekwondo Leones, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) envío a la Fiscalía General de la República (FGR) el expediente alusivo a este caso.

Todo comenzó hace unos meses, cuando Ruano -através de la Oficina de Acceso a la Información Pública del INDES- solicitó a la FESAT copia de las actas de Asamblea General.

Sin embargo, Óscar Pineda, presidente de la Federación, se amparó a la Ley General de los Deportes y argumentó que la Federación “no estaba obligada” a cumplir con la Ley de Acceso a la Información. Ante la negativa de la federación, el IAIP realizó una serie de audiencias -a las que Pineda no asistió- y determinó que, “por recibir y administrar fondos públicos”, todas las federaciones están obligadas a cumplir con la Ley de Acceso a la Información.

Con la resolución del IAIP en su poder, Ruano volvió a solicitar a la FESAT copias de las actas indentificadas como 008 y 009, pero hasta la fecha no las ha recibido. No obstante, el pasado 6 de marzo, Pineda envió una carta a María José Tamacas, oficial de la Oficina de Acceso a la Información del INDES, en la que expresa que “en cuanto a las presuntas actas número 008 y 009, le manifestamos que no son propiamente actas, sino folios que han sido anulados por errores de impresión, tal como consta en la copia que se remite en el cierre de 2017, que hace el Lic. Ernesto Orellana, Jefe de Registro Nacional de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del INDES”.

Pero, habiendo observado cierta resistencia por parte de la FESAT para cumplir voluntariamente con lo ordenado, el IAIP envió de oficio a la Fiscalía General de la República (FGR) el expediente del caso, a fin de que pueda realizar el cumplimiento forzoso de lo establecido en la resolución. Diario Co Latino consultó sobre el caso a Lucrecia Mónico, gerente de la FESAT, y ella admitió que han recibido la notificación antes mencionada, pero dijo desconocer los detalles del proceso.