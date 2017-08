IAFF reafirma respaldo a la Federación Salvadoreña de Atletismo

Rolando Alvarenga

Apesar de que el Comité Olímpico de El Salvador (COES) no da su brazo a torcer y aún no reconoce a la Federación Salvadoreña de Atletismo (FSA), la Federación Internacional de Atletismo (IAAF por sus siglas en inglés) reafirmó su apoyo y reconocimiento a las autoridades de la FSA.

Juan Carlos Ramírez, presidente de la FSA, reveló que las autoridades de la IAAF le confirmaron su apoyo y reconocimiento en el Congreso Mundial de Atletismo que se realizó durante el Campeonato Mundial de Atletismo, disputado en Londres, Inglaterra, hace unos días.

“Expusimos la situación que existe entre nuestra federación y el Comité Olímpico de El Salvador, y se confirmó el apoyo por parte de la IAAF ante el accionar del titular del COES. Por lo tanto, esperamos que el COES reflexione por los atropellos que están cometiendo contra nuestra federación y atletas”, manifestó Ramírez tras la reunión con la IAAF.

Es de recordar que el COES no reconoce a la FSA desde el año 2013, argumentando que la asamblea general de la federación no cumplió con los requisitos para elegir a la junta directiva y que hubo ingerencia estatal.

Ante tal situación, el COES propuso a la federación de atletismo un mecanismo para ser reconocida que consta de tres puntos vitales: 1- Certificación del COES de que los clubes deportivos estén debidamente afiliados y cumplan con las normas éticas para ser electores garantes; 2- Los clubes deben convocar a elecciones libres, y 3- Elegir una nueva directiva en donde no participe ninguno de los clubes que no hayan acatado las directrices.

No obstante, la FSA sostiene que no hubo irregularidades en la elección de su junta directiva y advirtió que no participarán en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017 si no son reconocidos por el COES.

“Si el reconocimiento por parte del COES no llega, el atletismo no asistirá a los Juegos Centroamericanos de Managua, programados para el próximo diciembre”, dijo Juan Carlos Ramírez.