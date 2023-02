Hugo Pérez mueve las piezas en la nómina para el segundo microciclo de la Selecta

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La convocatoria para el segundo microciclo de la selección nacional mayor fue presentada por el director técnico de la Selecta este viernes, para los próximos compromisos que la azul y blanco realizará en el amistoso internacional ante Honduras y para la Liga de Naciones contra Estados Unidos. La lista de convocados de Hugo Pérez presentó nuevas novedades en el combinado salvadoreño y algunas bajas, respecto a la última que se realizó a inicios de este mes. El técnico nacional presentó a los jugadores del segundo microciclo que se llevará a cabo entre el 20 al 22 de este mes. En la portería junto a Mario González se unirá el joven arquero de Once Deportivo y ex aliancista a Sergio Sabrían, ante la no convocatoria del arquero tigrillo Kevin Carabantes, quien sí estuvo en el primer llamado.

En el área defensiva hubo más incorporaciones que salidas. A Roberto Domínguez, Rudy Clavel, Cesar Orellana, Ronald Rodríguez, Rómulo Villalobos y a Jefferson Polío se unió Gerardo Guirola y Raúl Cruz de Isidro Metapán, y el ex albo, Brayan Tamacas, que se convertirá en un legionario más al unirse al Oakland Roots SC de la USL. Lizandro Claros y Walter pineda no fueron convocados.

Como volantes, el técnico convocó a Elvin Alvarado de Platense y a Cristian Aguilar para reforzar a Narciso Orellana, Melvin Cartagena, Jonathan Nolasco, Marcelo Díaz y Mauricio Cerritos. Mientras que Ezequiel Rivas, Carlos Anzora y Steve Alfaro no fueron llamados.

La línea de ataque sumó dos jugadores más con la incorporación de Steven Vásquez de los toros de Usulután y de Isaac Esquivel de Marte. Continuará Christian Gil, Kevin Reyes, Juan Argueta. Javier Fermán de Dragón salió de la lista.

En total fueron 23 jugadores convocados. Cabe destacar que todos de la Primera División, con dos del cuadro aliancista, dos del tanque fronterizo, cuatro de FAS, dos de Águila, tres de Marte, dos de Dragón, dos de Firpo, tres de Metapán, uno de Platense, uno de Jocoro, y Tamacas que irá del futbol extranjero.