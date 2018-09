Hugo Martínez tilda de “irresponsables y juego político” declaraciones del fiscal

Yaneth Estrada

El Candidato Presidencial del FMLN, Hugo Martínez, aclaró ayer al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, que durante el período señalado sobre la ejecución de los fondos donados por Taiwán, que suman $38 millones, “yo me encontraba como Secretario General del SICA ,de junio de 2013 a mayo de 2014”. El candidato de izquierda adelantó que “el próximo lunes 17 de septiembre me presentaré a la Fiscalía General de la República (FGR), para a solicitar las

aclaraciones pertinentes, sobre las declaraciones del Fiscal Douglas

Meléndez, pues no estoy dispuesto a permitir que se manche mi reputación con declaraciones irresponsables en función de juegos políticos electorales”.

En un programa televisivo, ayer, el Fiscal General Douglas Meléndez aseguró que en el Gobierno de Mauricio Funes, Taiwán donó cerca de $38 millones, y que diez millones fueron desviados para la campaña electoral de 2014, por orden de Funes y con la complicidad del ahora candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez.

El ex presidente de la República, Mauricio Funes, manifestó en las redes sociales: “Acá está la prueba (EC-103-372) que los fondos reorientados a CAPRES de la donación de Taiwán fueron asignados a programas

manejados por la Secretaría de la Presidencia, con autorización del

gobierno taiwanés. No fueron desviados a las campañas de 2014 como

calumniosamente asegura el Fiscal”.

“Todo estaba previamente calculado. El Fiscal sale ahora con que investiga un supuesto desvío de fondos de Taiwán para las elecciones de 2014 sin tener ningún indicio que haya ocurrido. Ahora sale ARENA haciendo eco de esta denuncia”, cuestionó Funes.





Declaraciones e investigaciones

Luego de encontrar culpable al ex presidente Elías Antonio Saca por

peculado y lavado de dinero ($300 millones) gracias a un juicio abreviado, para muchos poco transparente, el Fiscal General Douglas Meléndez afirmó que ahora es al expresidente Mauricio Funes y al candidato Hugo Martínez a quienes se les investiga por el “posible” desvió de $38 millones donados por Taiwán

en 2014.

“Taiwán, al final del periodo del expresidente Funes hizo una donación, que si no me equivoco fue de $38 millones, manejados para unos proyectos de Cancillería, manejados por el ex canciller Hugo Martínez, porque más de 10 millones fueron tirados, sacados de ahí, por instrucciones de Mauricio Funes, a Casa Presidencial”, acusó Meléndez.

Ante las declaraciones del Fiscal, el Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, consideró que “no es propio de un Fiscal andar haciendo estas conclusiones en espacios públicos”. Detalló que “Cancillería no maneja fondos, lo que hace es la gestión estratégica permanente de fondos y luego el manejo corresponde al Ministerio de Hacienda, que los integra de acuerdo a un presupuesto, programas y partidas”.

“En el caso de Taiwán, en el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) se

integró un monto de acompañamiento para el país que era de menos de

$50 millones que ha estado siendo ejecutado en todas las normas, lo que se dio antes de ese Gobierno, no sé a que se refiere, porque tampoco queda claro, ahora, mencionar a personas con nombre y apellido me parece más algo de carácter electoral”, enfatizó Ortiz.