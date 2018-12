Hugo Martínez reitera compromiso con los sectores más vulnerables

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

“Mientras haya niños que no tienen suficientes oportunidades en el país, jóvenes que no tienen acceso a trabajo y mujeres que no tienen suficientes oportunidades, nuestra lucha por la justicia continúa”, así lo afirmó el presidenciable del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Hugo Martínez.

En la Asamblea General de la Asociación Nacional de Educadores ANDES 21 de Junio, el candidato de izquierda expresó su apoyo a todo el magisterio, especialmente a los asociados en ANDES, “encargados de formar conciencias críticas y el espíritu de cuestionamiento, no solo en los niños y niñas, sino también en los maestros que no están agremiados”.

El aspirante a la presidencia por el FMLN se identificó con las peticiones de los maestros, en específico en “la necesidad de seguir fomentando valores en la familia, escuela y comunidad para forjar mejores ciudadanos”. Agregó que también se identifica con la necesidad de incluir

áreas específicas en la currícula para cambiar la cultura salvadoreña.

“Si tuviéramos programas de ética, transparencia, desde hace mucho tiempo, si promoviéramos esa formación desde la infancia, son los niños los que echarán en cara a los políticos corruptos que no se puede permitir que la corrupción siga. No puede ser que haya presidentes, funcionarios que se quedan con el dinero del pueblo mientras los maestros y maestras se jubilan con pensiones de hambre”, dijo Martínez.

“No puede ser que en este país se pierdan $1,800 millones al año por la evasión y elusión fiscal, la tercera parte del presupuesto del próximo año, cuando hay maestros que reciben pensiones de $200, eso es injusto y nosotros tenemos el compromiso de luchar por la justicia en este país”, manifestó Martínez, quien aseguró que recuperará esos recursos para aumentarle la pensión a este sector.

“Lo primero es rendirle un reconocimiento a los maestros y maestras a nivel nacional que día a día trabajan duro para lograr que la educación sea un instrumento de liberación y superación en el país. Fortaleceremos el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y cambiaremos el esquema para que sigan recibiendo beneficios luego de su jubilación. Además, daremos estímulos a los docentes con mejores salarios y un escalafón ordenado”, dijo. A la vez, apuntó que es necesaria la entrega de paquetes didácticos acorde a las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones.

El candidato izquierdista indicó que tiene la firme decisión de crear un Sistema Público de Pensiones.

“No puede ser que se nos haya quitado la opción de elegir si se está en un sistema público o privado. No podemos volver al pasado, tenemos que seguir de frente con el Frente”, concluyó Martínez.

Derechos de niñas y niños

Martínez implementará el programa “Todos y todas en la escuela” y velará por que las escuelas cuenten con la infraestructura y equipamiento adecuados.

El candidato propone “universalizar el derecho de la niña y el niño a una computadora y a las tecnologías que permitan a todos conectarse con el conocimiento universal, la ciencia y el mundo”.

Además de continuar con programas que benefician a miles de niños, como los paquetes escolares, zapatos, uniformes y útiles, alimentación escolar, vaso de leche.

Así como también se dotarán los centros escolares de más recursos pedagógicos y científicos actualizados, así como de más presupuesto para que la niñez aprenda y desarrolle sus conocimientos plenamente.