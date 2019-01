Hugo Martínez presentará aviso a FGR por falsificación de firma

Joaquín Salazar

Campaña sucia. Hugo Martínez anunció que presentará un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), ante la publicación de un documento en el que presuntamente se le acusa de haber recibido sobresueldos. En una conferencia de prensa, el único candidato presidencial de izquierda dijo que no ha firmado ningún documento y “no he recibido ningún sobresueldo”.

Martínez aseguró que por transparencia responde a los señalamientos realizados por el periódico digital El Faro, acusándolo por recibos supuestamente emitidos por Casa Presidencial, por un valor aproximado de 10 mil dólares. No obstante, la firma de dicho documento no coincide con la firma que tiene el candidato desde que sacó su Cédula de Identidad Personal.

“No me parece que a puertas de una elección se hagan publicaciones irresponsables, sin el debido sustento. No me gusta que se manejen parcialmente las cosas. No se vale cargar los dados para un lado, sé que la campaña sucia va a arreciar conforme se acerquen las elecciones”, expresó el presidenciable. El candidato Martínez publicó el audio de la entrevista, realizada a mediados de enero por El Faro, en la que categóricamente niega haber recibido esos fondos e invitó al periodista a publicar su postura y las diferencias de las firmas, no obstante, el medio no cumplió.

“Voy a preparar con mis abogados un aviso a la Fiscalía, para que se investigue a fondo(…) Dejo ahí dos hipótesis: que están utilizando (el documento falso) para hacerme daño, y número dos que pudo haber gente que utilizando mi nombre sacó dinero del Estado, y ninguna de las dos formas se vale, por lo que la FGR deberá investigar”, dijo el efemelenista.

El expresidente de la República Mauricio Funes aseguró que durante su gobierno no se hicieron pagos de sobresueldos. Funes arremetió contra la publicación del periódico digital El Faro, señalando que es una campaña sucia, previo a las elecciones del próximo domingo.

“Leí el reportaje de El Faro sobre los supuestos sobresueldos pagados en mi gobierno. No existe garantía de la autenticidad de los recibos y de las firmas estampadas. De hecho, varios exfuncionarios niegan que esas sean sus firmas. Falsificar documentos no es cosa del otro mundo”, afirmó en redes sociales.

El exmandatario asegura que solo dos de una veintena de exfuncionarios entrevistados aceptan haber recibido bonificaciones adicionales a su salario. Ante ello, Funes explica que son estos “los que tienen que explicar, bajo qué concepto los recibieron (sobresueldos) y demostrar que su origen no es ilegal”. El periódico digital El Faro publicó este martes una supuesta filtración de documentos en la que señalan que en el gobierno de Mauricio Funes se pagaron sobresueldos.

Sin embargo, el reportaje ha sido cuestionado, ya que muchas de las firmas no coinciden con las de los titulares o funcionarios de gobierno de Funes. Entre estos está la firma de Salvador Sánchez Cerén que visiblemente es diferente a la que estampa en documentos oficiales, lo que hace pensar que es producto de la campaña electoral para afectar la candidatura de Hugo Martínez y al partido FMLN.

“Ninguno de los recibos mostrados por El Faro establece con claridad qué Secretaría de la Presidencia los extendió. No puedo hacerme responsable de recibos que no extendí y menos de pagos que no autoricé. El manejo del presupuesto de CAPRES nunca estuvo bajo mi responsabilidad”, sostuvo Funes.

“Reitero que mi Presidencia no pagó sobresueldos. Como expresidente nunca autoricé pagos adicionales al salario de los funcionarios. Rechazo la autenticidad de los supuestos recibos en poder de El Faro. De hecho, ningún perito judicial los ha validado. Para mí es un caso cerrado”, dijo.