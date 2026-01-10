Homenaje a Romeo Galdámez: in memoriam

Compartir

Caralvá

Intimissimun

La amistad es un encuentro de afinidades, de luchas sociales, movimientos históricos o creaciones de arte, es un trabajo conjunto que coincide en las múltiples visiones de la realidad de un pueblo, de esa forma nos encontramos en los caminos de la pintura, música, poesía, teatro, películas, literatura, historia y toda la gama de expresiones que indican la huella de los creadores ante la destrucción social, puesto que se trata de reflejar en forma humilde su momento histórico de clase social, de su encuentro con el capitalismo etc., la acción creativa es exteriorizar el “ente” en la visualización del ser individual, conocemos más a las personas por “lo que es, lo que existe o puede existir”, así calificamos: “es un Picaso”, “un Bonilla”, “un Dalí” etc. lo cual se extrapola a su vida personal.

La amistad con Romeo implica un agradecimiento por su obra, junto a la coincidencia en exposiciones: Caleidoscopio en la Sala Nacional de exposiciones el 05FEB016, Con(cierto) Collage retrospectiva 21JUN018 Embajada de México o la presentación de libros: Epicentros de Armando Molina Universidad Tecnológica 09JUL025; además su referencias para una entrevista con el escritor Akshay Kale[1] sobre investigación literaria en la posguerra civil y democracia, para superar la obra de preguerra civil de Roque Dalton, comentando a Narayan Surve 25OCT017.

Estas condiciones de intercambio de ideas, nos permiten calificar el momento histórico que vivimos, cada quién en su creación, su protesta, realización fotográfica, la ruptura conceptual etc., es una esfera de autores que pretenden vivir del arte, su reconocimiento, las tendencias propias dentro del mundo capitalista del valor, la plusvalía, fábricas, clases sociales, destrucción del agro, siervos tecnológicos, inteligencia artificial sin inteligencia orgánica, todo un mosaico de situaciones donde “sobrevivir” es un milagro, incluso después de la guerra civil y la posdemocracia de estos momentos 2019-2026.

Pero un artista es a fin de cuentas un milagro de creación de universos, una persona generosa exponiendo sus ideas y entregándolas a las multitudes, muy parecido a la sentencia: “no temas tirar el pan al agua, se te devolverá multiplicado” porque un artista lo es, aunque solo posea piedras de instrumento, paredes, maderas, desierto de muros, lo es con sus fundaciones para el mundo… el otro rostro de esa moneda es “cómo sobrevivir en el capitalismo” de esas historias quedamos en deuda.

Reproduzco el artículo con la referencia a las palabras de Romeo Galdámez:

Caleidoscopio Sala Nacional de Exposiciones [2]

Aquel viernes de febrero asistí al conversatorio de pintura denominado: Horror Vacuis, la hora indicada: 10:00; para alcanzar ese destino opté por un trayecto muy complicado, porque el lugar es el histórico Parque Cuscatlán; mientras el tráfico eleva la temperatura externa e interna del auto, llegué con retraso, afortunadamente el evento no se inició a la hora exacta… extraño suceso, acá somos obsesivos con la puntualidad, de ello doy fe ante cualquier corte constitucional, digo celestial.

El Parque Cuscatlán tiene calles internas sin pavimentar es un territorio singular, por un instante imaginé los antiguos caminos rurales con tierra blanca, mientras en sus bancas de cemento y otras aún metálicas contienen a los eternos enamorados juveniles; a unos metros niños con sus maestras en alegres cantos celebran cumpleaños infantiles, en ese espacio de múltiples mundos urbanos turistas señalan los nombres del Monumento a la Memoria y Verdad con sus rosas rojas, ahí abrazos familiares invocan a los inolvidables, en la distancia me parece escuchar sus plegarias.

Avancé hacia el recinto de exposiciones, mi vista distingue una serie de cuadros sorprendentes, mientras grupos de interesados se concentran de acuerdo con su escuela de arte; algunas son pinturas, dibujos y esculturas creadas entre 1991 y 2015, por: Óscar Soles, Luis Lazo, Dagoberto Nolasco, Negra Álvarez, Romeo Galdámez, Mauricio Mejía y Antonio Bonilla.

La gira-conversatorio alrededor de la Sala fue guiada por: Mayra Barraza, Romeo Galdámez, Luis Lazo y Armando Molina, divulgando detalles conceptuales; Galdámez habló del Arte Correo, una tendencia que fusiona arte y comunicación, además mencionó a Walter Benjamin… por instantes el tiempo parecía congelarse, recordaba mis escuelas mexicanas, las ideas consideradas subversivas y aniquilables del siglo pasado, ahora brillaban con actualidad en el siglo XXI; parecía que escuchaba música con colores al óleo de un artista que sintonizaba la libertad en sus cuadros, imaginé los cursos libres de lejanas naciones hablando de Matisse, Picasso, Miró, Klee en el corazón de mi soleada ciudad de San Salvador.

Luis Lazo habló de su cuadro con la representación y complejidad de la figura humana, bajo la autobservación en diferentes planos, mientras describía a un hombre con una lupa en sus manos que refleja su rostro en tres planos, similar a una tercera dimensión, mientras arterias de color rojo emergen de la tierra, abrazando sus botas de fatiga, es una figura que parece hecha de clones futuristas conjugados con aspectos medioambientales, aquello era una especie de placer visual que solo otorgan los artistas al mundo, la visión se convierte en gratitud por tomarse el trabajo de beneficiarnos con sus proyecciones concretas.

Cuando hablaron del sacrificio por la obra, años de trabajo, paciencia y más paciencia en busca de la perfección, etc., te identificas exactamente en la acción genuina que incluye a la humanidad en sus cuadros.

Al final del evento, otorgaron un pequeño refresco y un pan, nunca antes me deleité con un alimento tan lleno de color e historia, me eliminó el horror al vacío.

Recordé unas palabras de Guayasamin: “pese a todo, no hemos perdido la fe en el hombre, en su capacidad de alzarse y construir; porque el arte cubre la vida. Es una forma de amar”.

[1] https://www.diariocolatino.com/akshay-kale-entrevista-cesar-ramirez-caralva-investigacion-literaria-roque-dalton-narayan-surve/

[2] https://www.diariocolatino.com/caleidoscopio-sala-nacional-de-exposiciones/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...