Hombre muere al caer de autobús y ser atropellado en calle al Boquerón

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un hombre falleció al caer de un autobús y ser impactado por otro vehículo en el kilómetro 17½ de la calle al Boquerón, Santa Tecla, La Libertad, al ser asistido, los cuerpos de socorro confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Carlos Alberto Reyes Méndez, de 40 años, fue detenido tras ser identificado como el responsable de atropellar a un hombre en la calle al Boquerón.

El sospechoso intentó huir, pero fue localizado por equipos de la PNC y será remitido por el delito de homicidio culposo.

Mientras tanto, en el centro de Santa Ana dos miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM) resultaron lesionados al ser embestidos por un conductor en presunto estado de ebriedad, los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica inmediata. La PNC inició las investigaciones para esclarecer el caso.

Sobre el kilómetro 46 de la carretera que conduce hacia El Congo, Santa Ana, una camioneta chocó contra un camión tipo volqueta, el acompañante del conductor de la camioneta resultó lesionado y fue llevado a un hospital.

El paso vehicular fue reducido a un carril en la zona, mientras policías de la División de Tránsito se encargaron de la inspección, para determinar la causa de este percance.

