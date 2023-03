Hombre con discapacidad mental permaneció 20 días detenido bajo régimen de excepción

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Héctor Giovanni Chachahua Aguirre, un hombre con discapacidad mental y con problemas elípticos, de 43 años, fue liberado el 16 de marzo, ya que no se le pudo comprobar que perteneciera a pandillas. La madre del epiléctivo estuvo 20 días en la incertidumbre y con el temor de que le pasara algo dentro del penal.

Chachahua fue capturado en el cantón Suntecumecat , caserío Cerro Blanco, Ahuachapán, el pasado 25 de febrero, y se le acusó de pertenecer a la Mara Salvatrucha. Estuvo 3 días en la delegación de Ahuachapán, luego fue trasladado al Centro Penal de Ilopango; él, es un campesino de escasos recursos que solo cuenta con la compañía de su madre, Leonarda Morena Chachahua, de 65 años, ambos no tienen teléfonos y no pueden leer ni escribir. Por lo que la detención significó un duro golpe, ya que no tenían las formas para que les ayudasen.

Para la madre de Héctor, el tiempo que él permaneció detenido fueron los días más oscuros que ha pasado en su vida, según contó a EDH. Su miedo en ese lapso era que a Héctor le dieran los ataques de epilepsia y no hubiese nadie que lo auxiliara.

De hecho, Héctor sufrió tres ataques de epilepsia mientras estaba en el penal y ningún custodio lo auxilió, sino que fueron otros reclusos quienes lo ayudaron, según Héctor de lo poco que le contó al medio.

Héctor y su madre trabajan en las fincas cafetaleras aledañas a su casa, construida con láminas que la gente ha botado, ellos se encargan de limpiar malezas en los cultivos de café. De hecho, en su vivienda se encuentran las herramientas que ellos utilizan para realizar su trabajo tales como machetes, cumas y azadones. A la quincena, cuando se trabaja de corrido ganan no más de 60 dólares entre ambos.