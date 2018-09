HALLA, HAYA, ALLÁ

Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista

Son palabras homófonas porque al pronunciarlas se oyen igual.

HALLA es de hallar o encontrar.

––No hallo mi bolígrafo de marca por ningún sitio.

––Mi hijo gritó: (tenía tres añitos)¡Mamá, hallé un uchano (gusano) bien grande!. (era una culebra)

––Hallaron utensilios de uso doméstico y más cosas pertenecientes a grupos poblacionales prehispánicos en los terrenos donde se construyó la Embajada de Estados Unidos.

––El pueblo lindo donde yo nací se halla a dieciocho kilómetros de San Salvador.

HAYA es del verbo HABER y se usa como auxiliar de los tiempos compuestos de otros verbos. También corresponde a existir.

––No creo que hayan venido solo a curiosear.

––“Para que haya justicia debes recurrir a mí y no a la autoridad”. De El Padrino de Mario Puzzo

––Imposible que no hayan advertido antes los robos en la administración pública.

––Es posible que el hombre de las cavernas haya sentido la necesidad de expresarse a través de las artes.

––Quizá haya petróleo en nuestro subsuelo. (de existir)

ALLÁ es un adverbio de lugar.

––Allá arriba de aquel cerrito vivía don Nicolás, el músico de mi pueblo.

––El vendedor de verduras anda de aquí para allá hasta terminar su venta.

––“Y se fue camino arriba por el cielo y más allá”

El verbo impersonal “HABER” solo tiene tres formas de conjugarse: Hay, hubo y habrá.

No tiene sujeto en la oración. No le busquemos el sujeto porque no lo tiene. Es impersonal.

Se entiende perfectamente eso de “verbo impersonal” si tomamos el verbo LLOVER porque no se puede decir Yo lluevo o Ellos llovieron.

––Llueve a cántaros en San Salvador.

Como llover hay otros verbos impersonales que ni los niños los usan mal, pero con el verbo HABER hasta algunas personas cultas lo usan, a veces mal.

Recordemos solo hay tres formas del verbo haber con las que hacemos oraciones: HAY, HUBO y HABRÁ.

––El próximo año habrá elecciones presidenciales en nuestro país.

––Hay bastantes probabilidades de que nuestros jóvenes se interesen en la política.

––Hubo diversiones para todas las edades en el campo de la feria.

De la incomparable novela MALINCHE de Laura Esquivel (México)

“Cortés no tuvo tiempo para celebrar la victoria pues le llegaron informes de que los mexicas se habían sublevado en Tenochtitlán, debido a que Pedro de Alvarado había llevado a cabo una masacre en el templo mayor”

