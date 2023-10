Habrá doble derbi migueleño en el fútbol salvadoreño este fin de semana 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Una jornada intensa, se pronostica para este fin de semana en la Liga Mayor, con el derbi migueleño y el choque entre tigrillos y los paquidermos en la jornada 13. Mientras que en la Liga Femenina, también habrá derbi migueleño, y Alianza y Jocoro intentarán revalidar su título de líderes en el inicio de la segunda vuelta.

La agenda para la Liga Mayor dará inicio este sábado 14, a las 3 de la tarde, en el estadio Héroes y Mártires de la UES con la serie entre Santa Tecla e Isidro Metapán.

El domingo se llevarán a cabo tres partidos. En horario de 3 de la tarde, Platense recibirá al Municipal Limeño en el estadio Toledo Valle y a la misma hora, el derbi migueleño se jugará en el Juan Francisco Barraza, entre Dragón y Águila. El último partido de ese día entre Firpo y Jocoro, en el estadio Sergio Torres.

El próximo miércoles 25 de octubre, FAS recibirá a Alianza en el estadio Óscar Quiteño, a las 7:00 p.m. La jornada se cerrará hasta el miércoles 8 de noviembre con el partido de Fuerte San Francisco ante 11 Deportivo, en el estadio Correcaminos, a las 3 de la tarde.

Agenda de la Liga Femenina

La segunda vuelta de la liga femenina dará inicio hoy, con el partido entre Isidro Metapán y Once Deportivo en el estadio Jorge Suárez Landaverde y Alianza contra Platense en la FESFUT. Ambos partidos a las 3:00 p.m.

Mañana se enfrentará Jocoro a Fuerte San Francisco a las 3 de la tarde, en el Polideportivo Tierra de Fuego. Y el domingo cerrarán con tres partidos con las series: FAS vs Santa Tecla, Dragón vs Águila y Firpo vs Municipal Limeño.