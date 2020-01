Guns N´Roses llega al campo de golf de Hard Rock Hotel

@DiarioCoLatino

El próximo 11 de abril, República Dominicana tendrá una visitia de primer nivel, pues recibirá al famoso grupo de rock Guns N´Roses. El motivo de este evento es para acrecentar su historia en el marco de la gira “Not In This Life Time”. Este concierto se realizará en el lujoso Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

La agrupación musical se convertirá en la banda de rock más importante que haya tocado en suelo dominicano y gracias a Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana sus fanáticos podrán disfrutar del «Not In This Lifetime», considerada como la segunda gira más taquillera de todos los tiempos, al estilo del Hard Rock, Punk Rock y el Heavy Metal.

El Todo Incluido Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana hará leyenda con este grandioso y único concierto que el Caribe puede ofrecer. Las instalaciones de este espectacular Hotel, vibrarán con éxitos como “Sweet Child o Mine”, “Welcome to the Jungle”, “November Rain”, “Paradise City”, “Cry” y “Since I Dont Have you” entre otras. La banda no había tocado con tres de sus integrantes originales desde los años noventa, Slash, Matt Sorum y Duff McKagan. Ahora, es en ellos que se centran sus conciertos, que, según la crítica especializada, es uno de los grandes regresos que se ha registrado en la historia de la música.

