GPFMLN seguirá luchando por una sociedad más justa y democrática

“Nunca hay derrota final, siempre hay lucha, verdad y razón para continuar en la lucha, ya que la lucha continúa”, dijo Jorge Schafik Hándal Vega, al recordar las palabras de su padre, el líder histórico Schafik Jorge Hándal. El parlamentario y subjefe de fracción del Grupo Parlamentario del FMLN aseguró que esas palabras siguen hoy más vigentes entre el pueblo salvadoreño. Este viernes, el Grupo Parlamentario del FMLN rindió un homenaje al líder revolucionario con la Tribuna Legislativa, un espacio que fue creado por Hándal, dónde se informa al pueblo de los logros, y para denunciar irregularidades que suceden en la Asamblea Legislativa.

Entre actos culturales y recuerdos, el FMLN recordó la memoria de Hándal a quien le reconocieron como un hombre revolucionario que siempre reveló la verdad y denunciaba las injusticias de la derecha en El Salvador.

Jorge Schafik Hándal recordó a su padre aseverando que una de las principales enseñanzas fue a ser perseverantes, luchar con propuestas, ideas e inteligencia ya que con ello se llegará a seguir transformando y construyendo la sociedad. “No perdamos el rumbo, seamos necios y sigamos, puede que sea cuesta arriba, como cuando Schafik vino y se paró aquí (Plaza Barrios) para continuar luchando”, dijo Hándal hijo.

Asimismo, denunció que “el problema del agua no son las algas, es un fenómeno que cada cierto tiempo ocurre, este presidente no estaba preparado; plan contingencial no tenía, le hechó la culpa a las algas, pero el culpable son él y su equipo de trabajo”.

Para el subcoordinador de la fracción, este Gobierno enfrenta un desgaste cada vez más evidente y continuará, porque cada vez más la gente irá despertando. “Este Gobierno se parece al general Martínez que decía que tenía unas aguas milagrosas y que el sol cuando pasaba por las botellitas se hacían milagrosas, así son ellos”, dijo.

Nidia Díaz, jefa de fracción del Grupo Parlamentario del FMLN recordó a Schafik Hándal a través de su lucha, su liderazgo y vida, y lo que significa para el partido y el pueblo salvadoreño.

La diputada explicó que entre los logros del Grupo Parlamentario se encuentra la defensa del agua y el interés de privatización. “Tuvimos diez años de gobierno, pero esto no significa que no seguimos luchando por el pueblo, Bukele y ARENA demostraron ser la misma derecha, ya que aprobaron despido masivo en ministerios, además eliminaron programas sociales para beneficio de mujeres, niños y jóvenes. Este año salieron muchos bachilleres pero no tienen la oportunidad de Becas porque no hay incremento en este rubro”, explicó.

Asimismo, la diputada explicó que al finalizar el 2019 se apoyó el derecho a la salud, al reconocer la salud como un derecho humano. Iniciativas que propuso el FMLN. “Garantizamos beneficios a la clase trabajadores, igual salario para hombres y mujeres, impulsamos leyes para evitar la violencia hacia mujeres en instituciones educativas, apoyamos a la población migrante y extranjería. Entre otras acciones, Díaz dijo que se han beneficiado a micros y pequeñas empresas, ya que se aumentó la compra del 12 % al 25 % y de ese porcentaje 10 % es de mujeres. “Apoyamos el desarrollo local y productivo, con el aumento del FODES del 8 % al 10 %. Lo que permita que ese dinero sea invertido en obras para las comunidades.

En el área política se ha contribuido a la seguridad en un incremento en bonificación para elementos de seguridad y salarios. “Logramos el aumento en bono, no hemos logrado el aumento salarial es una lucha que tenemos para que sea una lucha armoniosa”, dijo.

De igual manera, afirmó que lo logrado en el 2019 le impulsa para “seguir luchando por la Ley General de Agua, por eso denunciamos la horchata que envía ANDA. Estamos planteando que se investigue porque se abrieron los pozos que habían sido clausurados por estar contaminados y propondremos una comisión especial que investigue estos hechos”, aseveró.

Agregó que se están trabajando por leyes en temas de pueblos indígenas, personas migrantes y beneficios para trabajadores. Además propuestas para evitar la elusión de impuestos. “Seguir trabajando por una sociedad más inclusiva, democrática y que beneficie a los sectores más vulnerables, es nuestro compromiso con el compañero Schafik”, dijo Díaz.

PARLACEN

Neri Bonilla, coordinadora del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) rindió su informe en el que destacó que el Grupo Parlamentario del FMLN en esta entidad ha impulsado iniciativas como: Los cielos abiertos, biblioteca centroamericana, licencia de conducir centroamericana. “Queremos concluir con el tren centroamericano, es algo que han visto bien los demás países, con la finalidad de facilitar la movilidad de los centroamericanos. La unión aduanera, la homologación de los títulos”, explicó Bonilla.

De igual manera, destacó que el grupo parlamentario ha impulsado el tema de la violencia de género. “Queremos asumir una vez más el compromiso con Schafik y es seguir del lado del pueblo, del lado revolucionario en los diputados del FMLN siempre estaremos juntos al pueblo y nos comprometemos a cumplir este mandato”, afirmó.