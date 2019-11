Golpe de Estado al presidente Evo Morales en Bolivia

vtv.gob.ve / Agencias

El presidente reelecto del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, se trasladó el domingo a Cochabamba donde anunció su renuncia al cargo, para que la oposición de derecha no siga persiguiendo y violentando al pueblo tras desconocer los resultados electorales del 20 de octubre donde obtuvo más de 47% de los votos. No sin antes califica el golpe como “cívico-político y policial”.

Los derechistas perpetraron el domingo una oleada violenta contra políticos y seguidores del presidente, funcionarios y del Partido Movimiento al Socialismo, que llevó a Evo al poder.

“He decidido renunciar a presidente para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas de gobernadores, de asambleístas y concejales, para que no sigan secuestrando y maltratando a dirigentes sindicales…”, expresó el mandatario junto a su vicepresidente Álvaro García Linera, en referencia a dirigentes de la derecha que impulsaron los actos de violencia callejera brutal.

“Estoy renunciando precisamente para que dirigentes del Movimiento al Socialismo no sigan siendo hostigados, perseguidos, amenazados, para que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a los comerciantes de Santa Cruz y a los transportistas”, manifestó el Presidente Morales.

El presidente Evo Morales lamentó que la policía pueda desplegarse para atentar contra la democracia y unirse con los grupos de choque de la derecha contra la paz social, usando la violencia y el amedrentamiento al pueblo boliviano. Catalogó la conspiración y la violencia como un “golpe cívico-político-policial”.

“Pero la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los patriotas vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, la paz y en este momento es importante decir que es mi obligación como presidente indígena y de todos los bolivianos lograr esta pacificación”, expresó.

“Tengo la obligación de buscar esta paz. Algunos han llegado a la violencia y la división por eso y muchas razones estoy enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Plurinacional de Bolivia”, concluyó.

El Vicepresidente Linares, a su vez, informó que se ha consumado el golpe de Estado de las fuerzas de oposición, confabulados con algunos sectores.

Confirmó que ha sido y seguirá siendo leal al presidente Evo y al pueblo y continuarán la lucha por la igualdad y los logros sociales y el respaldo a los más humildes.

“En estos casi 14 años hemos construido una parte importante de la historia. Hemos nacionalizado los hidrocarburos para la soberanía de los recursos naturales. Somos el gobierno que ha convertido a 3 millones, casi el 30% de bolivianos, de la extrema pobreza para convertirla en clase media…Hemos entregado más de 200 mil viviendas a las familias más humildes, a las mamás abandonadas e integrado a esta patria de norte a sur y de oriente a occidente”.

Morales deja un país con altos índices de desarrollo humano, garantizando los derechos fundamentales de la población y con un crecimiento económico de 4,5 por ciento, según Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La noticia fue confirmada por TeleSUR, canal multinacional que informó sobre el Golpe de Estado Militar en desarrollo y ha transmitió imágenes de la avioneta donde el Presidente Legítimo abordó en el aeropuerto de Chimoré para viajar a Cochabamba.

El golpe se consumó de manera definitiva luego que altos Oficiales militares de las Fuerzas Armadas de ese país le ”pidieran” la renuncia y diversos ministros anunciaran su dimisión al gabinete así como directivos del Tribunal Supremo Electoral y otros organismos.

“Sugerimos al presidente que renuncie a su mandato permitiendo la pacificación y mantenimiento de la estabilidad de Bolivia”, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Kaiman.

Entre tanto, algunos efectivos de la Policía Nacional que se habían sublevado contra el Mandatario clausuraron las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.

Jefe de policía saluda opositores

El domingo. tras el anuncio de la Fiscalía de abrir causa judicial contra los siete miembros del Tribunal supremo electoral, el comandante general de la Policía boliviana, general Vladimir Yuri Calderón, anunció que pondrá a disposición de la Fiscalía “a todos los órganos investigativos” de su institución para apoyar esta investigación.

“Por tanto, vamos a emitir en este momento la instructiva correspondiente para que se ejecute lo (…) esta comisión de fiscales, pueda hacer a partir de este momento”, agregó Calderón ante la prensa. Poco después, el general Calderón salió a la calle a saludar a medio centenar de manifestantes opositores derechistas que coreaban “hermano policía, el pueblo está contigo”, a quienes prometió que la institución uniformada se mantendrá al lado del pueblo.

Medios locales informaron que ya ha sido detenida la expresidenta del tribunal electoral de la región oriental de Santa Cruz, Sandra Kettels, quien había dimitido el 30 de octubre en medio de cuestionamientos al escrutinio de los comicios.

Renuncian funcionarios

En medio de la ola de violencia contra funcionarios del gobierno, dos ministros y el presidente de la Cámara de Diputados renunciaron a sus cargos.

Disconformes con los anuncios de nuevos comicios, opositores que piden la renuncia de Morales atacaron la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, en Potosí (suroeste), que tras lo ocurrido renunció a su cargo.

El ministro de Minería, César Navarro, presentó igualmente su renuncia luego de que su casa, también en Potosí, fuera incendiada por un grupo de opositores.

Le siguió la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

El sábado habían sido incendiadas las casas de dos gobernadores partidarios de Morales, así como la de Ester, hermana del presidente, en Oruro (sur). Morales sufrió el desmoronamiento de su gabinete tras masivas renuncias como los casos del viceministro de Turismo, Marcelo Arze; la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque; la ministra de Planificación, Mariana Prado; así como el senador electo por el Potosí, René Joaquino; el gobernador Juan Carlos Cejas y el alcalde Williams Cervantes, por el departamento.

La intervención de la OEA

Bien temprano, la OEA emitió en un comunicado: “La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente (…) tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral”.

Según la OEA, “en los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas”.

Por ello, decide “cuestionar la integridad de los resultados de la elección”, dice el informe.

Para Evo Morales, la comisión de la auditoria de la OEA ha tomado una decisión política” al exigir nuevos comicios en Bolivia, declaró Morales por televisión poco después de anunciar su renuncia.

“Algunos técnicos de la OEA están al servicio de (…) grupos de poder”, agregó.

La lucha no termina

“No tengo por qué escapar, no he robado nada”, dijo Morales.

“Aquí no termina la vida. La lucha continúa”, agregó escoltado por el vicepresidente, también renunciado, Álvaro García Linera, y de su ministra de Salud, Gabriela Montaño.

“Estamos dejando Bolivia con muchas conquistas sociales”, dijo.

“Estoy renunciando para que (los líderes opositores Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan haciendo patear a nuestros hermanos”, expresó en referencia a las agresiones a funcionarios oficialistas en el marco de las protestas de los últimos días.

“Mi pecado (es) ser indígena, ser cocalero”, afirmó, agregando que su renuncia “no es traición a los movimientos sociales”, pues “la lucha sigue”.

Morales también criticó que los opositores usaran la Biblia como arma de lucha.

“Si quieren pueden meterse con Evo y Álvaro y no con nuestras familias”, añadió.

Cuba condena “violento golpe de Estado”

Cuba condenó el “violento golpe de Estado” y expresó su solidaridad con el presidente Evo Morales.

“La derecha con violento y cobarde golpe de Estado atenta contra la democracia en Bolivia. Nuestra enérgica condena al golpe de Estado y nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo”, tuiteó el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.

“Nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo, protagonista y símbolo de la reivindicación de los pueblos originarios de Nuestra América”, dijo en Twitter el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Ambos funcionarios llamaron a una “movilización mundial por la vida y la libertad de Evo”.