Gobierno salvadoreño pretende eliminar ley de los programas sociales

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Manuel Flores, secretario general del FMLN, advirtió durante su acostumbrada conferencia de prensa, que el gobierno pretende derogar la Ley de Desarrollo y Protección Social aprobada en abril de 2014. La ley que pretenden eliminar establece la garantía al acceso a recursos básicos y el mejoramiento continuo del nivel de vida de la población, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.

Flores destacó que durante los gobiernos del FMLN los niveles de pobreza se redujeron, “pues era el Estado quien apoyaba de manera directa a la población”. Ahora, con la eliminación de la ley se estaría suprimiendo la obligatoriedad de programas de alimentación y uniformes escolares y de mejoramiento de vivienda.

La medida, según el secretario, viene a complicar aún más la realidad de la población salvadoreña que ya se ve afectada en áreas como la salud y educación. La privatización de los servicios de salud pareciera estar en marcha, por lo que se hizo el llamado “a estar atentos, pues la salud es un derecho y el Estado está obligado a garantizarlo” indicó.

Sobre la educación, el político también lamentó que no se tengan programas de prevención, cultura, deportes en favor de los jóvenes estudiantes. Así mismo, en el tema de seguridad, Flores cuestionó el trabajo de inteligencia policial para asegurar acciones oportunas que garanticen la tranquilidad ciudadana y no más “show mediáticos”. Resaltó que no se debe de permitir el resurgimiento de grupos criminales, pero que el gobierno no fue electo “para acusar, señalar y amenazar, sino que para dar respuestas al pueblo”.

