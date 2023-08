Gobierno quiere hacer entender que la Constitución permite reelección presidencial consecutiva: UCA

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), aseguró que en El Salvador se están cerrando los espacios democráticos, y hay un mayor control por parte del Estado, y la Fiscalía General de la República (FGR) está plegada a la presidencia, y hace lo que se le ordena desde el Ejecutivo; asimismo, la Policía Nacional Civil (PNC) cada vez es más irrespetuosa de los derechos humanos.

“El gobierno actual quiere hacer entender lo que la Constitución no dice, ya que esta no permite la reelección consecutiva del presidente. Se ven signos de un Estado que se va militarizando, vemos a la Fuerza Armada en otras actividades que no le corresponden”, recalcó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

El rector de la UCA enfatizó que la Constitución es clara y no permite al presidente actual la reelección inmediata, al estar prohibida en los artículos 88, 154, 248, 75, 131, 156, 152 y 268, sin embargo, el partido Nuevas Ideas anunció que los actuales presidente y vicepresidente competirán para las elecciones de 2024 por un segundo período, bajo el respaldo del artículo 152 de la Carta Magna.

A criterio de Oliva, desde el poder se ataca a quienes defienden los derechos humanos, en vez de lograr el pleno respeto a los derechos de la población; no es posible verdadera justicia con estos juicios masivos debido a las capturas del Régimen de Excepción, sin individualizar los delitos.

El rector sostuvo que la seguridad ha mejorado a costa de violar los derechos humanos y no respetar la presunción de inocencia de los capturados bajo el Régimen de Excepción, ya que diferentes organizaciones sociales han denunciado una serie de ilegalidades, abusos de poder y torturas en los centros penales.

“Los derechos humanos protegen a todas las personas, no son enemigos que tengamos una vida tranquila, que las personas se expresen libremente, pero las reformas permiten que el juez fácilmente pueda condenar a las personas que se le lleven a juicio, con acusaciones genéricas, porque no se individualizará ninguno de los casos”, dijo el rector de la UCA.

Asimismo, lamentó que en el país no es bien visto hablar de derechos humanos, porque el poder se siente afectado y cuestionado en sus políticas que son violatorias de los derechos humanos. La apuesta como país debería ser ofrecer una alternativa distinta en la que todos tengan espacios en igualdad de condiciones y con pleno respeto a los derechos humanos, consagrados en la Constitución de la República.