Gobierno insiste que desconoce sobre la filtración de datos personales del IAIP para CAPRES

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Casa Presidencial va a colaborar con esta y cualquier otra investigación. Ante el señalamiento de la investigación periodística que establece que Casa Presidencial continuó pidiendo los informes de datos personales que solicitan información pública, la comisionada presidencial para el Gabinete de Gobierno, Carolina Bernal dijo desconocer el tema, por lo que pidió que sean las instituciones correspondientes las que determinen responsabilidades.

Bernal se limitó a decir que el presidente Nayib Bukele ya ha emitido su pronunciamiento en este tema, no sin antes asegurar que Casa presidencial está dispuesta a cooperar con la investigación que realice, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la auditoría informática que realice el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Pese a la salida del expresidente del IAIP, René Cárcamo, la Comisionada Presidencial no quiso opinar sobre el tema, ya que no cree prudente “intervenir ni inmiscuirse” mientras se realice la investigación.

Al ser cuestionada sobre la presunta participación del gobierno actual en el señalamiento de haber pedido los informes con datos personales de personas que solicitan información, Bernal aseguró “No tengo conocimiento alguno, debemos de dejar que las instituciones tengan su resultado. No ha sido comprobado y no me puedo anticipar al resultado de las investigaciones. Que lo diga un medio, revista o periódico digital, no quiere decir que esa sea la verdad”.

La Revista Factum dio a conocer una serie de audios, en los que se señala que el expresidente del IAIP, René Cárcamo tenía conocimiento de esta filtración de datos y que tras conocer este hecho se continúo enviando el informe, con la supuesta finalidad de obtener más presupuesto para el instituto.

La comisionada repitió lo expresado por el presidente Nayib Bukele, que la filtración de datos fue resultado del Portal Transparencia Activa, que anteriormente era administrada por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Por lo que señaló que esos informes los conocía el anterior gobierno.

“Nosotros nunca tuvimos ese portal, cuando este gobierno llegó ya había sido entregado al Instituto de Acceso a la Información. Por lo tanto, que las instituciones hagan la investigación, jamás ha tenido ese portal, lo tuvo la exsecretaría que manejaba eso y que entonces actué”, dijo Bernal.

Marcos Rodríguez, exsecretario de transparencia del gobierno anterior dijo que la información supuestamente filtrada desde el IAIP no pudo responder al código automático, porque en ese caso iría a una secretaria de presidencia que ya no existe. “Quién afirme eso está mintiendo, si hubo filtración a entidad controlada por el IAIP es porque alguien allí lo decidió ahora”, comentó.

Además, hizo un llamado a las autoridades correspondientes a investigar, ya que de ser cierto sería el mayor ataque que ha recibido el derecho a la información.