Gobierno de El Salvador estimula importación de carne

César Villalona

13 de octubre de 2025

Según una noticia aparecida en un medio de prensa, la empresa paraguaya “Carnes de Paraguay SA de CV” se instalará en El Salvador para importar carne de Paraguay https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/carne-paraguaya-entra-a-mercado-salvadoreno/1245926/2025/ ¿En qué beneficia eso a El Salvador? En nada. Lo que necesita el país es aumentar su producción, no la dependencia de importaciones.

En julio de 2024, Bukele dijo que “en 10 años El Salvador va a poder tener su seguridad alimentaria”. Ese año la producción agropecuaria casi se estancó (crecimiento de 0.2%). Y este año, hasta junio, lleva una caída de -0.3%. El año que viene el agro seguirá sin estímulo, pues le recortarán $8 millones al Ministerio de Agricultura.

El Banco Central de Reserva reporta que entre 2019 y 2024, la producción agropecuaria cayó -0.5% y el aporte del agro al PIB nacional disminuyó de 5.1% a 4.4%. En esos años se perdieron 72,000 empleos en el agro, según las encuestas de hogares. Y ante esa cruda realidad, el Gobierno sigue estimulando importaciones, o sea, haciendo lo que contrario de lo que promete.

Actualmente la mayor cantidad de carne importada proviene de Nicaragua. Con la llegada de una empresa importadora paraguaya, la carne de ese país competirá con la de Nicaragua, a pesar del discurso oficial sobre la integración centroamericana.

Lo más probable es que la empresa paraguaya fracase en su intento, porque su costo de comercialización es muy grande, dada la distancia entre Paraguay y El Salvador. Pero si no fracasa, El Salvador no tendrá beneficios, pues de nada le sirve sustituir carne nica por carne paraguaya.

Sería bueno averiguar, aunque no es fácil hacerlo, si hay socios salvadoreños en la empresa importadora paraguaya y quiénes son esos socios. O si oligarcas salvadoreños tienen inversiones en la ganadería de Paraguay. Por ahí podrá andar la clave del negocio.

