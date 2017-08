Gobierno “cumple su parte” en aplicación de Ley de Responsabilidad Fiscal: FMLN

Oscar López

@OscarCoLatino

Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), externó que es necesario que las diferentes fuerzas políticas del país logren acuerdos, con lo que se impulse una salida viable para la situación fiscal del país. “El tema fiscal es un tema de sobrevivencia para los salvadoreños, tiene que ver con las pensiones de más de 100 mil compatriotas de la tercera edad, tiene que ver con los militares en retiro, con los sueldos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante está situación”, argumentó González.

El dirigente político aseguró que “el Gobierno está cumpliendo con la parte que le corresponde”, ya que implementa medidas efectivas para reducir el gasto público, además, para evitar el incremento de plazas en el sector gubernamental, entre otras.

“Se está cumpliendo este tipo de cosas, es una respuesta directa y clara para los dirigentes de ARENA que dicen que el gobierno no cumple, esos son puros inventos, lo cierto es que el Gobierno está cumpliendo su parte en lo relativo a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal”, aseveró González.

En cuanto al proceso de diálogo impulsado por el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el dirigente del FMLN comentó que con en las reuniones se pretende tratar la situación fiscal que atraviesa el país.

“No es posible dejar las cosas como están, hay que enfrentar la situación, es un problema de país y un problema de país pasa por la postura de todos los partidos políticos”, agregó González. En la próxima reunión, el Presidente Sánchez Cerén expondría a los dirigentes políticos, los resultados de los encuentros sostenidos entre funcionarios y representantes de organismos financieros intenacionales.

González dijo que también se tratarían aspectos relacionados a implementar una reforma de pensiones. “Es importante recalcar que la situación fiscal que el país tiene está directamente relacionada al tema de pensiones”, enfatizó.

El dirigente del partido de izquierda aseguró que si no se toman acuerdos para solucionar el tema de pensiones, el “país no sacará la nariz del agua”, ya que a corto y mediano plazo no se podrá enfrentar la situación fiscal si no se busca una salida a la problemática de las pensiones.

En cuanto a la negativa del partido de oposición de regresar a las mesas de diálogo, el secretario general del FMLN consideró que “es una actitud negativa, una actitud conflictiva, que daña, que perjudica al pueblo salvadoreño, con está actitud ARENA no está construyendo país”, afirmó González.

El dirigente político instó a la sociedad salvadoreña a presionar a los dirigentes del principal partido de oposición para que se sienten en las mesas de diálogo, ya que la discusión de la crisis fiscal “no es un tema electoral”.

Prórroga medidas extraordinarias

El dirigente político felicitó a los diputados de las distintas fracciones legislativas por aprobar la prórroga solicitada por el gobierno, con la que las medidas extraordinarias de seguridad serán ejecutadas por un año más.

“Votaron de acuerdo a las necesidad del pueblo, a la necesidad del país, tomaron en cuenta el clamor popular, el clamor de la gente trabajadora, de los empresarios, todos necesitamos tener garantizada la seguridad”, dijo González.

El secretario general del FMLN comentó que la aprobación de la prórroga tomó tiempo debido a la negativa de diputados del partido de oposición que se oponían a votar para que continuara la ejecución de las mismas. “ARENA no quería ceder en este punto”, aseguró González.

El FMLN aseguró que a casi un año de la ejecución de las medidas extraordinarios, hubo un reducción de más de un mil homicidios, además, de la baja en los índices de otros delitos, entre ellos la extorsión, ya que las medidas extraordinarias incluyen un mayor control de las comunicaciones desde los centros penales, con lo que se evita que líderes de pandillas giren órdenes para que se comentan crímenes.