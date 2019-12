Gobierno analiza la mejor alternativa para sustituir al SITRAMSS

Joaquín Salazar

Un Metro subterráneo, teleférico o un tranvía son las opciones a analizar por parte del Ministerio de Obras Públicas para solventar la problemática de transporte que acecha al área metropolitana de San Salvador. el titular de esta cartera de Gobierno, Romeo Rodríguez asegura que se necesita un sistema de transporte de alta capacidad y el SITRAMSS no cumple con esta generalidad.

“Estamos revisando un transporte masivo en el área metropolitana que de verdad solucione la problemática nosotros hemos encontrado que en horas pico tenemos que movilizar cerca de 21 mil pasajeros por sentido“, dijo Rodríguez.

Además, asegura que también se considera la posibilidad de un nuevo carril, sin embargo esto no es fiable ya que no cumple con las expectativas preliminares que tienen de la movilidad del transporte. No obstante se realizará en un año un estudio para determinar la mejor opción.

“Estamos analizando que alternativa podemos tener para el tráfico porque de verdad si le apostamos a esto sabemos que no da la capacidad llega hasta 17 mil pasajeros. Un metro subterráneo, un tranvía, un teleférico hay muchas alternativas que pueden solventar la problemática del área metropolitana de San Salvador“, afirmó.

En cuanto al SITRAMSS, Rodríguez aseguró que el estudio de factibilidad se llevará un año en promedio, por lo que las cosas seguirán igual, el carril segregado no será exclusivo.

Los Chorros

En otros temas, el Ministro de obras públicas informó que este viernes se las empresas interesadas en licitar la construcción de la Carretera Los Chorros y el Viaducto tendrán que presentar sus propuestas y será adjudicada para aquella empresa que presente un precio menor y pase con los estudios técnicos. “Este es un proyecto innovador es la ampliación de la carretera desde Santa Tecla hasta el desvió de Opico y estamos contemplando la construcción de un viaducto de 1.6 km la empresa que resulte adjudicada tendrá tres meses para factibilidad y 7 meses para diseño y realizar este proyecto“, explicó.

Subsidio

En relación a los subsidios entregados a las rutas del transporte público, el ministro aseguró que continua el proceso de revisión. Y se ha considerado a cinco rutas más para la suspensión del transporte al no cumplir con los requerimientos de ley.

Hasta la fecha son 188 unidades que contemplan 30 rutas 12 autobuses y 18 de microbuses. De las cuales la mayoría son del área metropolitana de San Salvador y cinco son de Cuscatlán.