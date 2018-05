Generación ZZ destronó a la BBC en el Real Madrid

Compartir ! tweet





Madrid/España/AFP

¿ Intocable la BBC? Ya no. El trío Bale-Benzema-Ronaldo no ha jugado en el mismo once del Real Madrid desde marzo. El entrenador Zinedine Zidane da cada vez mayor protagonismo a los españoles Isco, Marco Asensio y Lucas Vázquez, la ‘generación ZZ’.

Si Cristiano Ronaldo sigue siendo innegociable como centro del universo del ataque blanco, sus dos acompañantes habituales en el último lustro viven una temporada complicada.

Hace casi dos meses que el trío BBC, juzgado indiscutible por ‘ZZ’ a su llegada al banquillo a inicios de 2016, no comparte delantera en el once titular.

El sábado, por ejemplo, Benzema y Bale fueron titulares en un partido sin nada en juego ante el Leganés (2-1), pero Ronaldo se quedó descansando para el duelo de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. La presencia de sus socios en el once se puede interpretar como una pista de que no estarán de salida ante el cuadro bávaro.

“Quizás haya jugadores entre comillas más importantes que otros, es lo que todo el mundo puede decir. Pero para mí todo el mundo es importante. Tengo 25 jugadores y hago elecciones”, explicó Zidane. El técnico francés dejó entender que Benzema, que disputó una hora el sábado, tenía opciones de jugar hoy porque Isco, con molestias en el hombro, es duda.

Bale, el que fuera fichaje récord de la historia del fútbol en 2013 con 100 millones pagados al Tottenham, ya no parece una primera opción. “Debe continuar haciendo lo que hace, trabajar”, dijo Zidane sobre un futbolista cuyo lustro como blanco ha estado marcado por las lesiones y que podría salir en el próximo mercado de fichajes.

Asensio y Lucas, imparables

El declive de Benzema y Bale coincide con el imparable ascenso de Lucas y Asensio. En la ida, en Múnich, una acción iniciada por el primero fue concluida por el segundo con un gran disparo con la izquierda para dar el 2-1 al Real Madrid.

Con un coste total de 5 millones de euros, la pareja parece encaminada a viajar a Rusia en junio para disputar el Mundial con España.