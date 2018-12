Funes aclara que ROS fue entregado por la OIE

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El expresidente de la República, Mauricio Funes, aseguró a la Revista Factum que el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculado al exmandatario arenero, Francisco Flores, y su vinculación con la malversación de $15 millones donados por China Taiwán, fue entregado por la Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

De acuerdo a lo publicado por el ex mandatario en sus redes sociales, Diego Escobar, de la Fiscalía General de la República (FGR), no ha tenido ninguna relación, ya que el único que ha tenido relación con él, porque presumiblemente lo conocía, era Laffitte Fernández.

Asimismo, Funes admitió haberse reunido con miembros del partido GANA, incluyendo a Elías Antonio Saca, en el contexto de su candidatura presidencial. “Si accedí a sostener estas relaciones fue porque durante mi gestión siempre tuve buena relación con a fracción de GANA y otras de derecha… El tema del ROS fue objeto de conversaciones con diferentes partidos políticos”, agregó.

El cuestionamiento de la Revista Factum es el resultado de unas supuestas grabaciones de conversaciones entre Funes y Saca, las cuales presuntamente hablan sobre el papel del ex Fiscal Luis Martínez, con Francisco Flores.

En cuanto a la presunta reunión con el ex fiscal General, Luis Martínez, Funes aclaró que “el hecho de haber conversado con él sobre la obtención del ROS no es muestra de violación a la imparcialidad del Ministerio Público, mucho menos una intromisión de la presidencia en una investigación judicial”.

Según Funes, las reuniones con Saca no fueron contradictorias con las denuncias que hizo, ya que fueron más de 160 denuncias de actos de corrupción, la gran mayoría de estas bajo el gobierno de Elías Antonio Saca. “Casos que por cierto el Fiscal actual no ha hecho nada y no es objeto de escrutinio periodístico”, dijo.