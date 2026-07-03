Fundación Coatepeque realiza mantenimiento de senderos para fortalecer la conservación

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Saúl Méndez

Colaborador

La Fundación Coatepeque informó que continúa realizando labores de mantenimiento y limpieza de senderos en las reservas forestales aledañas al lago de Coatepeque, ubicado a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Ana, entre el municipio de Santa Ana Centro y el distrito de El Congo.

La organización destacó que estas acciones facilitan el desplazamiento seguro de sus guardarecursos durante los recorridos de patrullaje y fortalecen el monitoreo permanente de la biodiversidad.

«Un sendero en buenas condiciones permite una vigilancia más eficiente, mejora la respuesta ante amenazas como la tala ilegal o los incendios forestales y favorece la protección de la flora y fauna que habitan estos importantes ecosistemas», aseguró la fundación.

«Cada jornada de trabajo representa un compromiso con la conservación de los bosques y la protección de la cuenca alta del lago de Coatepeque», agregó.

La organización también desarrolla jornadas de limpieza acuática, mediante las cuales cada año extrae alrededor de tres toneladas de desechos del lago. «Nuestros guardarecursos realizan limpiezas semanales en áreas propensas a la acumulación de basura flotante, extrayendo anualmente tres toneladas de desechos», detalló.

Además, destacó que, desde 2019, las ecobordas instaladas en la cuenca del lago han evitado que unas seis toneladas de desechos lleguen al cuerpo de agua cada año. En total, se retiraron más de 1,000 toneladas de basura de la cuenca.

Por otra parte, desde 2009 la fundación impulsa programas de reforestación mediante la siembra de más de 3,000 árboles al año en áreas naturales y comunitarias afectadas por la erupción del volcán de Santa Ana, ocurrida en 2008.

«Más allá de ser un proyecto estético, la reforestación contribuye a la conservación de la biodiversidad, la retención de agua y la estabilización del suelo», informó la organización.

La Fundación Coatepeque también ha apostado por la educación ambiental como una herramienta para contribuir a la conservación del lago.

«Anualmente capacitamos a más de 600 estudiantes de siete centros escolares en temas relacionados con el medio ambiente y el manejo adecuado de los desechos. Además, impartimos cuatro capacitaciones al año a cuidadores de quintas y líderes comunitarios. Esta labor educativa sienta las bases para un cambio de mentalidad orientado hacia la sostenibilidad y la conservación», concluyó la organización.

Agua potable y saneamiento para prevenir la contaminación del lago

La Fundación Coatepeque señaló que uno de sus principales ejes de trabajo es el fortalecimiento del saneamiento como una medida para prevenir la contaminación del lago.

«Colaboramos con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las municipalidades y las comunidades para alcanzar este objetivo. Reconocemos que el saneamiento es esencial y que garantizar el acceso al agua potable para las comunidades es una prioridad», afirmó.

La organización señala que el agua del lago de Coatepeque no es apta para el consumo humano por su contenido mineral y la contaminación por desechos de origen humano. “El 90 % de las comunidades carece de sistemas de saneamiento para aguas negras y grises, y el 95 % no tiene acceso gratuito a agua potable».

Por ello, la Fundación Coatepeque aseguró que trabaja activamente para reducir las fuentes de contaminación que afectan al lago.

«En 2023 donamos materiales para la instalación de sistemas de manejo de aguas grises, beneficiando a unas 150 familias. Además, en 2022 instalamos el primer biodigestor comunitario en el caserío El Estoraque, lo que permitió evitar la descarga de desechos cerca del lago y beneficiar directamente a 120 familias», destacó la organización.

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