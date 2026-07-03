Diputada de Nuevas Ideas, Dania González, incorpora el voto de una diputada ausente

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La presidenta de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, Dania González, incorporó el voto de la diputada ausente, Norma Lobos. La legisladora oficialista se encontraba “en el baño”, mientras se sometió a votación un dictamen referente a la redistribución de funciones de la DGEHM y SIGET.

Este procedimiento arbitrario de la comisión sucedió el 26 de junio, cuando se aprobaba reformas a la Ley de la Creación General de Energía, Hidrocarburos y Minas para transferir a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) las atribuciones y bienes que actualmente tiene la SIGET en materia energética.

“Someto a votación el proyecto de decreto y su respectivo dictamen. Los que estén a favor, pueden votar. Se aprueba por mayoría de los presentes y se incorpora el voto de la diputada Norma Lobos”, destacó González cuando la legisladora no estaba presente.

Fue entonces que la legisladora de VAMOS, Claudia Ortiz, pidió la palabra para preguntar “¿dónde está la diputada Norma Lobo para incorporar su voto?”; hubo un silencio de 10 segundos y González respondió “ella se está incorporando en estos momentos”, a lo que Claudia reiteró que no estaba presente.

“En el momento que se incorpore el equipo técnico va a hacer los ajustes necesarios dentro del acta y si no; de igual manera, aquí está el equipo técnico también, tomando nota al respecto”, comentó González.

Claudia Ortiz remarcó que no estaba de acuerdo en el procedimiento de la comisión. A la defensa de Lobos, y del escueto argumento de González, salió William Soriano. “A ver, le voy a explicar. Cuando la diputada se levanta ella le dice al equipo técnico: ‘agradeceré que incorpore mi voto si no regreso a tiempo’; eso es lo que sucede y es perfectamente válido. Ella se va a incorporar, la indicación ya está dada, no veo porqué molestarse o el exabrupto de interrumpir de esa forma tan molesta la comisión”, dijo.

Ortiz lamentó ser “molesta”, pero dijo que al final es la misma población la que cuestiona los procedimientos en la Asamblea. “Simplemente quiero dejar mi postura de que no estoy de acuerdo con que se dé ese procedimiento de esa manera; ahora, si le molesta, pues ni modo, ese es su problema”.

González tomó nuevamente la palabra y justificó que la diputada Lobos “se ha levantado por un momento al baño, cuando regrese se incorpora su voto”. La Comisión cerró su sesión de trabajo y la diputada Norma Lobos no regresó.

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