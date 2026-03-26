Fundación Coatepeque apuesta por la educación ambiental para proteger el Lago de Coatepeque

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Saúl Méndez

Colaborador

La Fundación Coatepeque informó que continúa fortaleciendo la conciencia ambiental en las nuevas generaciones mediante charlas educativas dirigidas a centros escolares ubicados en la cuenca del Lago de Coatepeque.

Durante la jornada, en la que participaron 90 estudiantes, se abordó la importancia del agua como recurso vital y la necesidad de protegerla desde un enfoque de cuenca. Esto implica comprender que toda acción en el entorno tiene un impacto directo sobre el lago, detalló la organización en un comunicado.

La fundación explicó que, en estas actividades, estudiantes y docentes reflexionan sobre temas como el cuidado del agua, la protección de los ecosistemas y la responsabilidad compartida en la conservación del lago.

Por otra parte, la Fundación Coatepeque recordó que el lago constituye una cuenca frágil: el 65.22 % del agua se pierde por evapotranspiración, el 33.33 % por trasvase subterráneo hacia la cuenca del río Sucio y apenas un 1.45 % corresponde a extracción humana (doméstica, comercial o para riego). Este balance mantiene un equilibrio delicado, según un informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 2018.

“Esto confirma que la actividad humana ya opera al límite permitido por el sistema, y cualquier incremento significativo en la demanda hídrica alteraría la disponibilidad de agua para toda la cuenca”, señala una nota técnica compartida por la Fundación Coatepeque.

Otro de los riesgos que genera preocupación entre las comunidades es la perforación de pozos profundos, ya que la extracción de agua subterránea podría reducir la recarga natural del lago. Actualmente, los cantones Planes de la Laguna, Cerro Verde, San Marcelino y El Congo reportan problemas de abastecimiento.

Ante este panorama, la fundación considera que la educación es clave para la conservación del Lago de Coatepeque, en el occidente del país.

“Educar es el primer paso para conservar. Juntos podemos asegurar un futuro sostenible para nuestro lago y nuestras comunidades”, concluyeron.

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