Embajador de la República de Cuba en El Salvador: “Una sola aspirina significa mucho en este momento”

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Por: Oscar Martínez

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Con esta frase, el embajador de la República de Cuba en El Salvador, Tomás Lorenzo, resumió la gravedad de la crisis sanitaria y energética que atraviesa el pueblo de Cuba. La declaración se dio este lunes 23 de marzo, durante la entrega de un lote de medicamentos por parte de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de Noviembre del 89” (ALGES), en un acto de solidaridad que busca mitigar los efectos del bloqueo económico.

El presidente de ALGES, Oscar Mejía, encabezó la delegación que entregó medicamentos esenciales a la Embajada de Cuba. Frente a la crisis energética provocada por el bloqueo económico que mantiene Donald Trump, Mejía reafirmó que la solidaridad de los lisiados de guerra salvadoreños es inquebrantable. «Cuba se mantiene firme en su resistencia y nosotros nos mantenemos firmes con ellos», enfatizó durante la visita a la Embajada Cubana en El Salvador.

Durante el encuentro, el embajador cubano y la consejera Yanira Fernández detallaron que el bloqueo al suministro de petróleo ha reducido la capacidad eléctrica de la isla a solo el 40% de la demanda. Esta situación ha forzado apagones que afectan servicios vitales como la cadena de frío para medicamentos, el bombeo de agua potable y el funcionamiento de hospitales. En este contexto, el diplomático destacó que aportes que podrían parecer mínimos adquieren un valor extraordinario para pacientes con enfermedades crónicas.

El Dr. Marlon Mendoza, responsable médico de ALGES, detalló que el lote entregado incluye fármacos para tratar la hipertensión, diabetes e infecciones respiratorias y urinarias, proyectando beneficiar a cerca de 2 mil personas. Mendoza calificó las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump como un «crimen de lesa humanidad» diseñado para asfixiar a la población y estado cubano.

Por su parte, la directora ejecutiva de la asociación, Olga Serrano, reconoció que, aunque el donativo es simbólico frente a las grandes necesidades, nace de una hermandad construida a lo largo de los años entre ambos pueblos.

El responsable de Organización de ALGES, José Victorino Quinteros, recordó la profunda deuda de gratitud hacia Cuba. Destacó la rehabilitación de excombatientes salvadoreños, el éxito de la «Misión Milagro», que devolvió la vista a miles de ciudadanos y especialmente, el programa de becas para estudiar medicina en Cuba, que permitió a jóvenes de familias humildes convertirse en profesionales de la salud. «Jamás lo hubiéramos logrado con nuestros propios esfuerzos; solo fue posible con la solidaridad de la Cuba Revolucionaria», enfatizó Quinteros.

Finalmente, el jefe de comunicaciones de ALGES, Pedro Pérez, alertó sobre las campañas de desinformación y exhortó a la comunidad internacional a sumarse a estas iniciativas de solidaridad, recordando que derechos fundamentales como la salud y la alimentación no deben estar sujetos a presiones políticas.

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