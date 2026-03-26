FGR desarticula red de “phishing” que sustrajo miles de dólares a víctimas

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Saúl Méndez

Colaborador

Durante la madrugada del miércoles 25 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), captura una estructura dedicada al hurto de dinero mediante medios informáticos. El operativo se ejecutó en distintos puntos de los distritos de Cuscatancingo y San Salvador.

La entidad explicó que los implicados utilizaban motores de búsqueda como Google para posicionar sitios web falsos, haciéndolos pasar por páginas oficiales de banca en línea de instituciones financieras, una práctica conocida como “phishing”.

“Cuando las víctimas ingresan su usuario y contraseña de banca en línea, mediante el efecto espejo, los delincuentes se apoderan de sus credenciales y de esta manera sustraen el dinero de su cuenta bancaria”, detalló la Fiscalía.

La estructura estaba conformada por Amílcar Eduardo Flores Pérez, Bryan Alexander González Castro, Carolina Guadalupe Burgos Bonilla, Daniela Esmeralda González Valencia y Jonathan Brayan Alvarenga Vásquez. Los primeros cuatro fueron capturados durante el operativo en Cuscatancingo y San Salvador, mientras que el último ya se encuentra detenido por un caso similar y será notificado de la nueva acusación.

“Uno de los casos que se resuelve con este operativo es el de una víctima a la que los imputados le hurtaron 20,000 dólares. En mayo de 2025, la persona afectada ingresó a la banca en línea y, al introducir su usuario y contraseña, la estructura tomó control de la información y realizó varias transacciones por ese monto”, informó la institución.

La FGR indicó que las investigaciones preliminares determinaron que los cinco implicados se repartieron el dinero, trasladándolo a distintas cuentas bancarias.

Durante los registros, las autoridades incautaron diversos elementos de prueba que vinculan a los detenidos con estos hechos.

La institución también hizo un llamado a la población a verificar que los sitios web a los que acceden correspondan a las páginas oficiales de sus entidades financieras, a fin de evitar ser víctimas de ciberdelincuentes.

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