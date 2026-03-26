Diputados incorporarán $19 millones a CEPA para Aeropuerto del Pacífico

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa aprobó incorporar $19,499,961 a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), provenientes de préstamos externos, destinados a la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

Según se dijo en la instancia legislativa, los fondos serán utilizados en el “Proyecto de Suministro e Instalación de la Cúpula Envolvente de la Terminal de Pasajeros”, una de las estructuras clave de la obra.

Del monto total que se incorporarán a CEPA, $17,188,106 corresponden a un crédito suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y $2,311,855 a saldos de años anteriores provenientes de fondos de titularización.

Delia Reyes, subdirectora general de Inversión y Crédito Público, asistió a la Comisión para brindar más detalles sobre el tema. Según dijo, el proyecto incluye la construcción y equipamiento de la infraestructura aeroportuaria en la zona oriental del país, con terminal de pasajeros, edificios auxiliares, pista de aterrizaje, calles de rodaje y la instalación de la cúpula.

Detalló que esta estructura tendrá aproximadamente 21 metros de altura y una superficie de 4,550 metros cuadrados, además de aperturas acristaladas que permitirán el ingreso de luz natural. Asimismo, indicó que los recursos cubrirán el diseño, ingeniería, fabricación, suministro, supervisión e instalación de la cúpula.

Reforma a Ley de Presupuesto 2026 para incorporar a Hacienda $251 mil

La Comisión de Hacienda también emitió dictamen favorable para reformar el Presupuesto General del Estado 2026 e incorporar $251,160 al Ministerio de Hacienda, provenientes de un préstamo de $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado al Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador.

Los recursos serán asignados al proyecto “Fortalecimiento Institucional, Componente 4, UGP MH-CAF”, enfocado en la operación de la Unidad Gestora del programa.

La representante de Hacienda, Delia Reyes, explicó que este programa busca fortalecer el entorno para el sector privado, facilitando el comercio, la inversión y la generación de empleo, mediante la simplificación y digitalización de trámites, la modernización de los servicios aduaneros y la promoción de inversiones.

Detalló que esto le corresponde a la Unidad Gestora, responsable de la planificación, coordinación y seguimiento del programa. En ese sentido, los fondos permitirán cubrir su funcionamiento, incluyendo la contratación de auditorías externas para 2026 y 2027, así como el sostenimiento del equipo técnico encargado de su ejecución.

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