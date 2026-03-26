Banco CUSCATLÁN y SISA Seguros entregan donativo a la Cruz Roja Salvadoreña

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Saúl Méndez

Colaborador

Por sexto año consecutivo, Banco CUSCATLÁN y SISA Seguros realizaron la entrega de un donativo a la Cruz Roja Salvadoreña, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias en el marco de la Semana Santa 2026.

Esta contribución permitirá equipar a los socorristas con insumos clave, entre ellos maletines de primeros auxilios y suministros médicos; canopis para la instalación de puestos de socorro; hieleras destinadas a conservar insumos de hidratación; y bolsas taqueras que facilitan el traslado de materiales esenciales. Todo ello busca garantizar una atención oportuna y de calidad ante situaciones de emergencia.

El esfuerzo conjunto entre Banco CUSCATLÁN y SISA Seguros está orientado a robustecer la capacidad de respuesta ante emergencias, en un periodo caracterizado por alta movilidad y mayor exposición a riesgos.

Voceros de Banco CUSCATLÁN destacaron que esta es una temporada de especial relevancia para las familias salvadoreñas, por lo que reiteraron su compromiso de apoyar las acciones impulsadas por la Cruz Roja Salvadoreña en la atención de emergencias.

“A través de este aporte, nos sumamos a los esfuerzos por promover espacios de recreación seguros, facilitando insumos de salvamento que contribuyen a la prevención de incidentes en entornos acuáticos y terrestres, y fortalecen la capacidad de respuesta oportuna de sus voluntarios en la protección de la vida”, expresó la entidad.

Por su parte, Roxana Zúniga, gerente de Comunicaciones y Mercadeo de SISA Seguros, señaló que la institución mantiene su compromiso con la seguridad y el bienestar de los salvadoreños, al sumarse junto a Banco CUSCATLÁN al trabajo de la Cruz Roja Salvadoreña.

Agregó que este donativo contribuye al fortalecimiento del equipo de guardavidas y socorristas durante el período vacacional, mediante la entrega de equipo e implementos médicos, así como el respaldo al Plan de Guardacostas.

“Estamos convencidos de que respaldar esta labor es también una forma de cuidar a las familias que disfrutan de estas vacaciones”, afirmó.

El Plan Semana Santa 2026 tiene como objetivo principal atender emergencias derivadas de accidentes durante las festividades. En este periodo se incrementa la afluencia de veraneantes en playas y balnearios, así como la participación en actividades religiosas, lo que también eleva la circulación vehicular. Ante este escenario, la Cruz Roja Salvadoreña refuerza su operativo para responder a cualquier eventualidad y salvaguardar vidas.

Este año, la institución desplegará 12 puestos de socorro acuáticos en playas y balnearios de mayor afluencia, así como 19 puestos terrestres en las principales carreteras del país. Además, se activarán 60 unidades de atención para responder a emergencias a nivel nacional.

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