Partido VAMOS abre elecciones internas para Asamblea y alcaldías

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El partido VAMOS, a través de su Comisión Electoral Permanente, anunció oficialmente la apertura del proceso de elecciones internas bajo el lema “Vamos por las Mejores 2026”. La convocatoria invita a la ciudadanía a participar en el proceso interno del partido que concluirá con la elección de los representantes del instituto en los comicios de 2027.

El proceso interno contempla la inscripción de aspirantes a candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, así como a alcaldes y miembros de concejos municipales. La secretaria general del partido, Cesia Rivas, informó hace una semana que como partido no participarían en las elecciones presidenciales ya que no pretenden legitimar una elección “inconstitucionalidad”.

La valoración sobre la no participación en la elección presidencial, ”a nivel de base y de todos aquellos que somos autoridades del partido”, responde al hecho de que “no podíamos legitimar una elección que claramente es inconstitucional”.

Nuevas Ideas reformó en la Asamblea Legislativa la Constitución de la República, con el objetivo de habilitar la reelección presidencial indefinida; además, recortó el periodo presidencial actual para finalizar en 2027, por lo que la eventual candidatura de Nayib Bukele sería ilegal.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo el anuncio para que los partidos políticos convoquen a sus elecciones internas antes del 7 de abril. de momento solo VAMOS y Fuerza Solidaria lo han realizado.

Según el comunicado del partido, el período de inscripción se extenderá desde el 25 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026.

La dirigencia del instituto político destacó que este mecanismo busca garantizar la participación democrática y la transparencia en la elección de quienes representarán al partido en las elecciones nacionales y municipales. Con esta convocatoria, VAMOS abre la puerta a un proceso de competencia interna que marcará el rumbo de sus candidaturas para el próximo año electoral.

Para las inscripciones VAMOS habilitó un correo para que los ciudadanos puedan enviar sus Curriculum Vitae: [email protected] y también habilitó el número de teléfono: +503 6823-5990 para obtener más información.

Según el Calendario Electoral, los partidos políticos tendrán hasta el 31 de julio para elegir a sus candidatos en las elecciones internas y dejarlo en firme.

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