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MOVIR convoca a las víctimas del régimen de excepción y a sus familias a participar en una marcha en rechazo a cuatro años de esta medida. Foto Saúl Méndez.

Diputados alemanes evalúan protección para líder de MOVIR

Redacción Nacionales 26 marzo, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Diputados alemanes evalúan protección para líder de MOVIR 279 Vistas

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Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) informó que diputados del parlamento alemán evalúan brindar apoyo, a través de un programa de protección, al coordinador del movimiento, Samuel Ramírez, en reconocimiento a su labor en la defensa de derechos humanos y el acompañamiento a familias de víctimas del régimen.

La medida surge en un contexto que la organización califica como de inseguridad jurídica y de riesgos asociados a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en El Salvador.

MOVIR detalló que este respaldo se enmarca en el programa “Parlamentarios protegen a parlamentarios” (PsP) del Bundestag alemán, una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria que vincula a diputados alemanes con defensores de derechos humanos perseguidos o amenazados en el extranjero.

A través de este mecanismo, los diputados alemanes utilizan su influencia política para visibilizar casos, exigir investigaciones y contribuir a la protección de la integridad de activistas.

La organización explicó que el objetivo de la iniciativa es brindar protección política a activistas de derechos humanos, periodistas o sindicalistas que enfrentan persecución.

Además, los miembros del Bundestag asumen “patrocinios”, que incluyen el envío de cartas a embajadas, visitas a personas detenidas o pronunciamientos públicos para presionar por la liberación o garantizar la seguridad de los protegidos.

Según MOVIR, el programa se enfoca en casos donde la libertad de expresión, la vida o la integridad física de los defensores están en riesgo.

La instancia responsable de estos procesos es la Comisión para los Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria del parlamento alemán, encargada de coordinar y dar seguimiento a las acciones de protección.

El Bundestag también promueve la protección internacional de defensores de derechos humanos y periodistas, que incluye el monitoreo de mecanismos en países como México.

Este programa forma parte de la política exterior de Alemania orientada a la promoción de la democracia y los derechos fundamentales.

MOVIR también convocó a las víctimas del régimen de excepción y a sus familias a participar en una marcha en rechazo a cuatro años de esta medida, que, según la organización, ha restringido derechos humanos y garantías constitucionales en El Salvador.

“Este régimen, aunque ha sido justificado como una medida para combatir a las pandillas, también ha afectado a miles de personas inocentes, sin vínculos y sin haber cometido delitos”, denunciaron.

La movilización está programada para el domingo 29 de marzo de 2026, a las 8:00 de la mañana, en el redondel José Martí, en San Salvador.

“Alzamos la voz por la justicia y la libertad”, proclamaron.

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