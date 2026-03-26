Diputados alemanes evalúan protección para líder de MOVIR

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Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) informó que diputados del parlamento alemán evalúan brindar apoyo, a través de un programa de protección, al coordinador del movimiento, Samuel Ramírez, en reconocimiento a su labor en la defensa de derechos humanos y el acompañamiento a familias de víctimas del régimen.

La medida surge en un contexto que la organización califica como de inseguridad jurídica y de riesgos asociados a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en El Salvador.

MOVIR detalló que este respaldo se enmarca en el programa “Parlamentarios protegen a parlamentarios” (PsP) del Bundestag alemán, una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria que vincula a diputados alemanes con defensores de derechos humanos perseguidos o amenazados en el extranjero.

A través de este mecanismo, los diputados alemanes utilizan su influencia política para visibilizar casos, exigir investigaciones y contribuir a la protección de la integridad de activistas.

La organización explicó que el objetivo de la iniciativa es brindar protección política a activistas de derechos humanos, periodistas o sindicalistas que enfrentan persecución.

Además, los miembros del Bundestag asumen “patrocinios”, que incluyen el envío de cartas a embajadas, visitas a personas detenidas o pronunciamientos públicos para presionar por la liberación o garantizar la seguridad de los protegidos.

Según MOVIR, el programa se enfoca en casos donde la libertad de expresión, la vida o la integridad física de los defensores están en riesgo.

La instancia responsable de estos procesos es la Comisión para los Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria del parlamento alemán, encargada de coordinar y dar seguimiento a las acciones de protección.

El Bundestag también promueve la protección internacional de defensores de derechos humanos y periodistas, que incluye el monitoreo de mecanismos en países como México.

Este programa forma parte de la política exterior de Alemania orientada a la promoción de la democracia y los derechos fundamentales.

MOVIR también convocó a las víctimas del régimen de excepción y a sus familias a participar en una marcha en rechazo a cuatro años de esta medida, que, según la organización, ha restringido derechos humanos y garantías constitucionales en El Salvador.

“Este régimen, aunque ha sido justificado como una medida para combatir a las pandillas, también ha afectado a miles de personas inocentes, sin vínculos y sin haber cometido delitos”, denunciaron.

La movilización está programada para el domingo 29 de marzo de 2026, a las 8:00 de la mañana, en el redondel José Martí, en San Salvador.

“Alzamos la voz por la justicia y la libertad”, proclamaron.

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