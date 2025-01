Denuncian tala de árboles y destrucción de río por proyecto de aeropuerto del Pacífico

Alma Vilches

Las familias residentes en el cantón Condadillo, del departamento de La Unión, denunciaron que debido a la construcción del aeropuerto del Pacífico, en la zona se talaron miles de árboles y destruyeron una parte del río que abastecía de agua a varias comunidades.

Blanca Cruz, quien por años ha vivido en la zona, indicó que a ese río llegaban en carreta, carro o caballos a traer agua, en la época de calor sus hijos iban a bañarse, ya que por ser un área con mucha vegetación era ideal para refrescarse.

“Veníamos a bañarnos a esas pozas, las manteníamos limpias, la forestación aquí era enorme, era una frescura bien tranquilizadora. Este río nos ha abastecido por años, yo crecí en el Volcancillo, que es un lugar bastante seco, y aquí veníamos a traer agua”, externó.

Asimismo, recordó que en ese lugar había árboles antiguos, como un gran conacaste con más de 100 años, el cual fue talado, igual otros árboles fueron destruidos para levantar un muro y delimitar el lugar del proyecto aeropuerto del Pacifico.

Reiteró que durante todo este tiempo el río ha sido de las comunidades, de los ancestros y ahora de las nuevas generaciones, pues es el manto acuífero que les ha abastecido por años del vital líquido.

“Aquí yo me siento como que estoy en un cementerio, porque le están dando muerte a los nacimientos de agua, a nuestros árboles que dan la vida a los nacimientos de agua, porque si no hay árboles, no hay agua. Están queriendo envenenar las aguas, dándole a los árboles y dándole muerte a la población”, expresó Elmer Martínez, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA). Los habitantes de las comunidades Condadillo y Volcancillo dijeron que debido al nacimiento de agua habían construido unos muros al contorno, y 21 lavaderos donde los residentes de otras colonias podían llegar a lavar; asimismo, hicieron dos pozas, una llamada la poza de la pila, y la otra del muro.

MILPA consideró que la protección de la fauna silvestre, la soberanía alimentaria de los pueblos, el derecho a la tierra y experiencias económicas no capitalistas como el Ecoturismo, riñen con los megaproyectos, turismo de masas, depredación y explotación ambiental y represión.

Martínez destacó que las autoridades gubernamentales no han hecho estudios de impacto ambiental adecuados antes de iniciar el proyecto, pues este territorio no estaba contemplado la construcción del aeropuerto.

Además, los residentes del caserío Flor de Mangle y Condadillo aseguraron haber recibido notificación para desalojar a finales de diciembre, pese a que el gobierno aún no los ha indemnizado por sus terrenos.

El aeropuerto del Pacifico es una de las promesas de campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019, la construcción y equipamiento de la infraestructura permitirá atender hasta 500 mil turistas al año.

El gobierno mencionó que este proyecto beneficiaría económicamente a más de un millón de salvadoreños de la zona oriental, sin embargo, en la práctica cientos de familias son afectadas con el desalojo de sus tierras, y la destrucción del medio ambiente.

