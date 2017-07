Funcionarios tienen miedo de actuar en contra de la Sala de lo Constitucional

@JoakinSalazar

Temor es lo que tienen los funcionarios y titulares de algunas entidades para actuar en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, así lo afirmó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas, al considerar que la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Tribunal de Ética Gubernamental, no han iniciado investigaciones en contra de los de la Sala por miedo a que actúe en contra de sus intereses.

Contrario a ello, Rivas aplaudió a la Fiscalía General de la República, puesto que abrió un expediente e inició una investigación en contra de los magistrados Rodolfo González, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Belarmino Jaime, todos acusados por el delito de prevaricato.

Ulises Rivas llegó a la sede de la Fiscalía a solicitar información concerniente al avance de la investigación que realiza dicha entidad, en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, luego de la denuncia que interpuso meses atrás, con el fin de presentar un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“He tenido conocimiento que la Fiscalía ya inició las primeras indagaciones, como acudir a la Sala de lo Constitucional para solicitar la certificación de la resolución, ya están trabajando pero como tengo que ir en septiembre a la Ciudad de México, a la audiencia temática de la Comisión Interamericana Derechos Humanos, tengo que presentar qué es lo que está haciendo la Fiscalía y qué han hecho otras instituciones, demostrar prácticamente que el derecho de justicia interna del país es demasiado lenta y tiene que mejorar”, comentó Rivas.

De igual manera afirmó: “reconozco que la Fiscalía algo ha hecho, aunque no tengo la información, pero no puedo decir lo mismo de la Procuraduría General de los Derechos Humanos y el Tribunal de Ética Gubernamental, porque la misma fecha interpuso la denuncia y hasta ahorita no ha hecho nada ni me ha informado que han hecho algo”.

Y es que según el Magistrado Rivas, la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos no ha informado, no ha pedido informes. “Lamentar que la Sala de lo Constitucional está haciendo su trabajo, en el sentido de atemorizar y amedrentar a los funcionarios. Porque si un funcionario lo cuestionan por su mal proceder lo que hacen es destituirlo o amenazarlo, así como hicieron anteriormente con otros funcionarios.

La Sala de lo Constitucional ha logrado que los funcionarios tienen temor de admitir denuncia en su contra.

Sin embargo, “Ellos se postularon para el cargo de Tribunal de ética o Procurador, lo mínimo que tienen que hacer es hacer su trabajo, recalcó.

Meses atrás, el Magistrado Ulises Rivas fue destituido de su cargo por parte cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, por supuestos vínculos al partido político FMLN, no obstante, tanto la entidad política como el funcionario han negado dichos nexos. En el proceso, realizado por la Sala de lo Constitucional, para destituir a Rivas, los magistrados lo separaron de sus funciones, no observaron lo que la ley les decía que si se va afectar los derechos fundamentales de una persona, derechos que son de obligación de respetar. “No me dieron oportunidad de recurrir”, dijo Rivas.

Para septiembre, Rivas viajará a México para participar en la audiencia temática, que en un primer momento estaba para agosto, pero según el calendario de la CIDH, lo han pasado para septiembre, motivo por el que espera que la Fiscalía le entregue un informe para ser presentado ante la entidad internacional.

“Del fiscal no me puedo quejar del trabajo. Porque están trabajando o algo, no puedo decir lo mismo de la PDDH y el Tribunal de Ética Gubernamental”, comentó.