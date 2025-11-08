Compartir

Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

¿Cuántas amas de casa y más de algún caballero, no recuerdan aquellos míticos programas de televisión, en la que diestros chefs enseñaron prácticas y económicas recetas de cocina? En esta ocasión, recordaremos en el marco del 14 aniversario de su encuentro con Dios, a un sobresaliente tecleño en esta materia.

En Santa Tecla, no puede obviarse la labor de Francisco Ernesto Cubías (+), quien fuera hijo de Coralia de Cubías. Nuestra celebridad realizó sus estudios de primaria en la escuela Marcelino García Flamenco, de Santa Tecla, de acuerdo con reseñas de su amigo de juventud Guillermo Tobar.

En 1978 Cubías ingresó al Tercer Ciclo Nocturno del Instituto Nacional José Damián Villacorta, donde se graduó de bachiller Físico Matemático en 1982.

De acuerdo con Tobar, ambos trabajaron en el Hospital Nacional San Rafael como encargados de limpieza del laboratorio clínico de dicho nosocomio, años más tarde, Francisco se integró al equipo oficial de esta institución; aparte de ello bregó como carpintero, tapicero, disc jockey y empleado de la extinta destilería en Santa Tecla.

El chef Cubías se desempeñó además como Disc Jockey del extinto “Sonido Gigante” de Adolfo Hernández (+), en dicha disco móvil se destacó por su estilo de animación en las otroras fiestas celebradas en la Cancha Adolfo Pineda.

Su espíritu de superación le llevó a estudiar Técnico en Ingeniería Civil y Arquitectura en 1984 en el antiguo Instituto Tecnológico Centroamericano; en 1986 recibió su título de Técnico en Preparación y Servicio de Alimentos de manos de su amada madre.

A Francisco se le reconoce como fundador de dos academias culinarias en él país, una de ellas funcionó en Santa Tecla, donde actualmente opera la nueva Unidad Médica del Seguro Social; formó parte del equipo de cocina del recordado Camino Real en la que obtuvo el cargo de Sous Chef (Segundo Chef), en reconocimiento a su labor y entrega en dicha hostería.

Dirigió junto a su esposa una empresa familiar llamada “Banquetes a Domicilio”; participó en un proyecto mercadológico casa por casa promovido por una empresa de alimentos, lo que dio paso años más tarde al programa en el que se dio a conocer nacional e internacionalmente hasta el día se su retiro por problemas de salud.

A Francisco Cubías le sobreviven su esposa Blanca de Cubías, sus hijos Krissia, Iris y Francisco Jr, quien continua su legado culinario. A 14 años de su encuentro con el Creador, reciba un sencillo homenaje póstumo a su memoria y labor en vida

¡Descanse en paz!

