Foro Nacional de Salud confirma cierres de ECOS-F

Yaneth Estrada

@caricheop

Luego de que la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek aseguró esta semana que no se han cerrado once Unidades de ECOS Familiares, el Foro Nacional de Salud (FNS) verificó algunas instalaciones y confirmó que no se trata de “cierres parciales”, como lo dijo la funcionaria.

El FNS denunció que “en la comunidad Amate Blanco, municipio El Porvenir en Santa Ana, la casa donde funcionaba el ECO fue vaciada hace tres meses e incluso han retirado el rótulo que la identificaba. El dueño de la casa manifestó que le explicaron que no tenían más fondos para seguir pagando la renta”.

“El día miércoles nos alegrábamos al saber de la reapertura del ECO-F de San Pablo Tacachico, hasta que supimos que el médico asignado llegará solo lunes, miércoles y viernes a dar consulta; no hay material de curación, planificación familiar, ni medicamentos para pacientes crónicos, hipertensos y diabéticos”, señalaron en redes sociales y presentaron fotos de los locales vacíos.

Ante esta situación, el Foro Nacional de Salud exigió el cese inmediato de la política de cierre de los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención, “que son los destinados a resolver el 95 % de los problemas de salud, lo que contrasta con el discurso presidencial de apuesta a la prevención de las enfermedades”.

Además, exigen el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, asignándoles personal, equipos y generando las condiciones necesarias para que desarrollen su trabajo con enfoque de derecho y determinación social, por su importancia en acercar la salud a la población que históricamente había sido olvidada.

Esto contrasta directamente con lo dicho por la ministra de Salud, quien argumenta que los cierres de ECOS-F se utilizan “con fines políticos, tergiversando la información asegurando que esta administración los está cerrando”. Aunque, luego, Orellana Bendek aclaró que lo que sí hay es ECOS-F “parcialmente cerrados” y ha sido por aumento de alquiler, que la comunidad ya no puede asumir ese gasto a través de sus ADESCO y otros por problemas de seguridad.