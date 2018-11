Fórmula presidencial del FMLN presenta programa de gobierno

Joaquín Salazar

“Para este tercer período queremos seguir siendo el referente social de este país, por los cambios. El FMLN y sus aliados representan un cambio ordenado que va a poder capitalizar los logros de los dos gobiernos anteriores y profundizar las cosas que hay que hacer en este país”, dijo Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el FMLN, al presentar ayer su Plan de Gobierno “Con La Fuerza de la Gente. Por un mejor país”.

En una verdadera fiesta, Hugo Martínez y Karina Sosa reiteraron que demostrarán que tienen la capacidad para garantizar la victoria el 3 de Febrero, y gobernar a partir del 1 de junio de 2019.

Martínez, previo a la presentación del Plan de Gobierno, recordó que el FMLN ha representado el verdadero cambio en El Salvador. “El FMLN es quien va a profundizar los cambios ya establecidos y mejorarlos por un mejor país”, dijo.

Es hora de dejar atrás a los candidatos que no son capaces de presentar una propuesta concreta para el bien de los salvadoreños, dijo.

“No representamos ni aceptamos que se quiera llevar al país al vacío, esos que a falta de propuestas se dedican a criticar, esos no caben”, aseguró, al referirse a sus contendientes.

Martínez explicó que “el tres de febrero solo habrá opciones para el retroceso, y el cambio seguro que representa el FMLN. Todo mundo coincide que la fórmula más preparada es la de Hugo y Karina, entonces ¿por qué votar por volver al pasado?, ir a la inmadurez, hay que votar por el cambio seguro que representa el FMLN”. El programa de gobierno tiene seis pilares: seguridad, generación de empleos y crecimiento económico, educación, salud, salvadoreños en el exterior y Medio Ambiente. Además, dijo que tiene un eje transversal que es la lucha contra la corrupción, “a todos los corruptos los vamos a hacer pagar lo que se han robado”, agregó.

En el tema de igualdad y equidad de género, Martínez recordó el papel que juegan las mujeres, que tendrán la participación el 50% en su gabinete de Gobierno.

Asimismo, el candidato propone la creación de un sistema público de pensiones, para que los ciudadanos tengan la opción de seleccionar su mejor sistema de administración de pensiones.

En Medio ambiente, Martínez enfatizó que no permitirá la privatización del agua, además, repoblar con árboles frutales miles de hectáreas de tierra. “Vamos a apoyar a nuestros agricultores”, afirmó.

En Salud, Hugo prometió dar continuidad la reforma de salud, creará la contraloría ciudadana para verificar la entrega de las medicinas, las cuales deberán ser en el tiempo establecido. Además, la implementación de un expediente único, que estará disponible en todo el Sistema de salud del país.

“Vamos a desplegar la estructura del Estado en todo el territorio nacional, para no dejarle espacio vacío a los criminales, con la presencia de promotores de salud, docentes, policía que dominen nuevamente en las comunidades y no permitan el avance de la delincuencia. Que las comunidades dominen su territorio no las pandilla”, afirmó en cuanto al tema de seguridad.

También, explicó que hay un segmento y grupo poblacional que ha estado en el olvido, y es la primera infancia, por lo que creará centros de desarrollo integral de primera infancia, en todos los municipios del país.

Fomentará el primer empleo para las juventudes, a través de formación técnica. “Los jóvenes no deben ser estigmatizados, hay que darles arte, cultura y deporte”, dijo.

En cuanto a los salvadoreños en el exterior, el candidato agregó que la patria salvadoreña no sólo son los 21 kilómetros cuadrados, la patria salvadoreña es su población, incluyendo los 3 millones de compatriotas que se encuentran fuera de las fronteras, por lo que se creará un ministerio de Salvadoreños en el exterior y una defensoría para salvadoreños que residen fuera de las fronteras.

Para la elaboración del Plan de Gobierno, contó con la participación de diversos sectores poblacionales, bajo la coordinación de Gerson Martínez. Se realizaron encuentros ciudadanos a través de diversos sectores poblacionales, visitaron los 262 municipios de los 14 departamentos, se explicó.

“El Plan de Gobierno viene desde la fuerza del pueblo. Partiendo de un principio fundamental que somos un solo pueblo, dentro y fuera del país”, afirmó Gerson Martínez.