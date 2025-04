FMLN reitera postura de no convertir a El Salvador en una cárcel de EUA

Redacción Nacionales

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, respaldó la postura de la iglesia católica respecto a no convertir en una mega cárcel a El Salvador, tal y como está sucediendo por parte de Estados Unidos al deportar a supuestos miembros del Tren de Aragua.

Es de recordar que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, pidió no convertir a El Salvador en una cárcel más de Estados Unidos. “Pidió no convertir a El Salvador en una segunda Guantánamo, pidió no convertir a El Salvador en una mega cárcel donde se esté trayendo gente de otros países. Pidió al gobierno responsabilidad y seriedad, además, exigió al gobierno que también dejen de estar despidiendo a los trabajadores”, comentó Flores.

El dirigente político explicó que es una exigencia no solo de la Conferencia Episcopal o el obispo, sino de la misma población. Flores también señaló que la iglesia pidió a la Asamblea Legislativa que se pronuncie sobre las firmas que entregaron en rechazo a la minería.

“Es importante destacar que la Asamblea está en este momento completamente fuera de la opinión pública. No existen, no hablan, no opinan, no han dado su punto de vista respecto a la petición no solamente de la conferencia episcopal, sino de un pueblo que en su mayoría opinan que la minería no debe de darse en nuestro país”, expresó Flores.

Alas también habló en contra de los desalojos de los vendedores ambulantes, sin antes darle una alternativa.

“En El Salvador, la gente necesita ganarse su dinero para comer, salud, distracción y educación. Y en ese caso, nosotros también coincidimos con las palabras del obispo, porque en este momento, nuestro país necesita unidad y diálogo y también el gobierno debe de poner de su parte para darle respuesta a las necesidades de nuestro pueblo”.

Marcha por la Clase Trabajadora

Carolina Rivas, de la secretaría de Movimiento Social, anunció que el jueves 1 de mayo saldrán a las calles a marchar en conmemoración del Día de la Clase Trabajadora.

“Salimos una vez más a las calles, como siempre lo hemos hecho, acompañando al pueblo salvadoreño y a los sectores sociales en el marco de las demandas y también de todo lo que en nuestro país está aconteciendo”, comentó Rivas.

Carolina Rivas sostuvo que a escala nacional e internacional se conoce que El Salvador, “está en una crisis económica, política y social” y por ello, diversos sectores saldrán a marchar el primero de mayo. La marcha saldrá a las 8 de la mañana desde la Plaza al Divino Salvador del Mundo.

Este primero de mayo se conmemoran 139 años de la gesta heroica de los mártires de Chicago. Rivas hizo una invitación a la militancia y a la población a sumarse a la marcha.

FMLN lamenta muerte del papa

El FMLN lamentó la muerte del papa Francisco y envió sus condolencias. “El papa de los pobres, que eligió preferentemente a los pobres en sus homilías, en sus mensajes, en la lucha permanente contra aquellos poderosos que quieren mantener a la iglesia únicamente al servicio de la gente dominante. El Papa nos demostró arraigo, fuerza, fe. También, posicionó a nuestro obispo mártir y ahora San Romero de América en el canon de la Iglesia Católica”.

