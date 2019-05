FMLN rechaza aplicación de la Ley Helms Burton

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

El grupo parlamentario del FMLN, a través de un comunicado de prensa, externó su rechazo hacia la aplicación del capítulo III de la Ley Helms Burton, por considerar que esta acción representa una grave injerencia en las relaciones diplomáticas de los países del mundo.

Para la fracción legislativa de izquierda, esta acción representa una medida desesperada del gobierno del presidente Donald Trump, quien busca destruir la economía cubana, imponiendo medidas ilegítimas e ilegales contra el pueblo de Cuba.

Jorge Schafik Hándal, diputado del FMLN, afirmó que con esta medida Estados Unidos, se extralimita al actuar como un imperio que mandata a sus dominados las acciones a desarrollar, a favor o en contra de los países que considera hostiles.

“Trump está comprometido con el ideal de volver a Estados Unidos, el imperio sobre la faz de la tierra, ahora se está metiendo con países que en el pasado lo demandaron por esta intromisión, asuntos internos a través de esta ley”, dijo Hándal Vega.

El parlamentario expuso que la aplicación del capítulo tercero de la Ley Helms Burton, obliga no solo a las empresas norteamericanas, sino a todas las que tienen tratos comerciales con estas, a no establecer negocios con Cuba. En el escrito, la fracción de izquierda expone que el gobierno cubano, tiene derecho a defenderse del bloqueo y por ello no permite que las empresas multinacionales, para las que trabaja el gobierno norteamericano apropiarse de los recursos de ese país.

Hándal Vega, sostuvo que con la aplicación de este apartado de la legislación antes mencionada, no solo se afecta a Cuba en particular, sino también al resto de países del mundo ya que la misma puede ser aplicada a cualquier nación que Estados Unidos, considere un peligro para su seguridad nacional.

“Ellos pueden aplicar esta ley también a Venezuela y a cualquier país que ellos quieran, incluso al país, ya que nosotros tenemos relaciones con Cuba y cualquier cosa que para ellos se conecte con ese país será prohibido”, afirmó el legislador.

La fracción legislativa del partido de izquierda, abogó por la independencia, soberanía y autodeterminación de todos los pueblos y por el respeto al derecho internacional.