FMLN pide a derecha no usar presupuesto como arma electoral5

Mirna Jiménez

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativo, la efemelenista Yanci Urbina, pidió a la derecha no utilizar la discusión del presupuesto general de la nación de 2019 como un instrumento electoral en busca de votos, y que actúen en función de los intereses de la nación.

En entrevista en canal 12, Urbina dijo que ARENA actúa de manera oportunista al introducir, a través de su candidato presidencial Carlos Calleja, una iniciativa para derogar el impuesto a las telecomunicaciones que permite financiar con 50 millones de dólares anuales los programas contra la delincuencia.

Además del tema del impuesto, ARENA estaría condicionando sus votos por el presupuesto a la reelección de Douglas Meléndez como fiscal general de la República, según varias fuentes.

“El presupuesto tiene la suficiente importancia, relevancia, como para que sea tratado de manera particular y no hay que sujetarlo a otro tipo de condicionamiento. Es importante que el presupuesto pueda ser tratado como corresponde, estamos hablando de la fiscalidad del país y eso no debería ser contaminado con esos elementos electorales”, dijo Urbina, en referencia al aparente condicionamiento de ARENA para que se apruebe la propuesta de Calleja.

El candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele, también ha reclamado como una idea suya la petición de derogar ese impuesto, pero su partido no ha acompañado con votos esa propuesta.

La diputada efemelenista rechazó las propuestas de personeros de ARENA, quienes han señalado que el Estado debería sacar fondos de Casa Presidencial para compensar los $50 millones que dejaría de percibir el Estado si se deroga el impuesto a la telefonía.

ARENA ha cuestionado el incremento de gastos del presupuesto, especialmente en nuevas plazas, aseverando que se trata de activistas del FMLN que el Gobierno pretende incorporar al Estado y exige un plan de recortes.

Sin embargo, el Gobierno ha detallado que la mayoría de las plazas asignadas en los últimos años han ido destinadas a la ampliación de la cobertura del Estado en áreas como salud pública, educación y seguridad pública, que habían estado abandonadas durante las administraciones de ARENA.

Para 2019 más de mil nuevas plazas serán absorbidas por la Dirección de Centros Penales para atender la nueva infraestructura creada en el sistema penitenciario y que tiene como objetivo reducir el hacinamiento carcelario y convertir el sistema carcelario en rehabilitador. “El presupuesto está bien hecho, tiene todos los componentes que debe tener y las estimaciones de gastos son las necesarias para el funcionamiento del Estado. En el fondo, (con ARENA) tenemos una diferencia importante y eso el pueblo lo debe saber y es ¿cuál es el concepto de Estado que tenemos? Es un Estado que debe tener presencia en los territorios, que debe garantizar seguridad, educación, salud, acceso, derecho, justicia social para los salvadoreños y las salvadoreñas o ¿queremos un Estado que se desentienda de eso?, cuestionó la legisladora.

Urbina recordó que mientras más se retrase la aprobación del presupuesto 2019, hay más riesgo de que el país pierda la imagen de estabilidad fiscal que ha logrado en los últimos meses y que ha sido reconocida por organismos financieros internacionales, lo que le ha valido para obtener créditos en mejores condiciones.