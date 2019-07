FMLN mantiene terna de Julio Olivo como candidato a magistrado del TSE

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Schafik Hándal, diputado del FMLN afirmó que a la fecha mantienen a la terna de propuestas para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) encabezada por Julio Olivo, quien se desempeña como presidente de la instancia colegiada.

Víctor Manuel Deodanes miembro suplente del Consejo Nacional de la Judicatura y Jonatan Mitchel Sisco, completan la terna de candidatos a magistrados del TSE presentada por el partido de izquierda a la Asamblea Legislativa.

“Apoyamos a Julio Olivo porque tiene la experiencia, solvencia y conocimiento necesarios para el manejo del Tribunal Supremo Electoral en las funciones que este tiene, no hay ninguna demanda de que él haya torcido los resultados de una elección”, dijo Jorge Hándal Vega.

El parlamentario recordó que el desempeño de Olivo al frente del TSE siempre fue apegado a la ley, y señaló errores como los que las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) provocaron en las elecciones de alcaldes y diputados de 2018.

Hándal afirmó que en el caso de Walter Araujo, posible propuesta del partido GANA existen evidencias de elecciones en que se intentó tergiversar los resultados para favorecer a un candidato, aduciendo que la diferencia con el ganador era demasiado corta.

El FMLN fue el único partido que presentó su propuesta de candidatos a magistrado del TSE en el periodo estipulado por la Constitución de la República, es decir, sesenta días antes de la finalización de gestión de los actuales magistrados el 31 de julio próximo.

El legislador opinó respecto al anuncio del presidente de la República Nayib Bukele, que solicitará a la Asamblea

Legislativa un nuevo refuerzo presupuestario de $91 millones, para la ejecución de la segunda fase del plan de seguridad Control Territorial, que “deben justificar el por qué no les alcanza el presupuesto destinado para seguridad, porque la petición de $91 millones más, esto no significa que nosotros no estemos dispuestos a apoyar, pero tenemos obligaciones que pone la Constitución con referencia al uso del dinero público”, externó el diputado.

Hándal hizo hincapié en la importancia de que el presidente Bukele presente el plan de seguridad a los diputados, para tener más argumentos para respaldar las solicitudes del mandatario y consideró oportuno que en la segunda fase se apueste por la prevención de la violencia.