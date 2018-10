FMLN descarta apoyo a reelección de fiscal Meléndez

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La reelección del actual fiscal general de la República Douglas Meléndez no está en la agenda del FMLN, manifestó el subjefe de fracción del partido de izquierda, Jorge Schafik Hándal Vega. El motivo es que no ha cumplido con los retos más difíciles, afirmó.

“En los grandes casos de interés para el pueblo no ha cumplido. 23 votos no los tiene porque ha quedado en déficit. ¿Dónde está el dinero? y tiene dos casos sonados: el de (Antonio) Saca y de (Francisco) Flores, ¿dónde está el pisto? no ha habido un cinco y al parecer no va a haber ni un cinco”, afirmó el diputado, y en el caso del proceso contra el expresidente Mauricio Funes el fiscal tampoco ha demostrado dónde está el pisto, añadió.

Hándal también cuestionó que la Fiscalía General de la República haya puesto la suspensión de El Salvador del denominado grupo Egmont, donde se comparte información sobre operaciones financieras sospechosas, como justificación para aseverar que la Fiscalía no podrá investigar el presunto lavado de dinero del expresidente Funes.

“Hace cinco meses el fiscal del caso dijo que no tenían las pruebas contra Funes y al parecer siguen sin tenerlas y ya llevan casi dos años o más de estarlo investigando y siguen sin eso, ahora se limpian en el grupo Egmont”, sostuvo el legislador de izquierda en entrevista con TCS.

Los diputados Julio Fabián, de ARENA, y Antonio Almendáriz, del PCN, externaron su apoyo a la reelección de Meléndez, pero aclararon que es su posición personal y no la de sus fracciones legislativas.

Por otra parte, Hándal rechazó que el FMLN esté bloqueando la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Contencioso y recordó que el partido de izquierda solo tiene 23 diputados en la Asamblea Legislativa y los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pueden ser electos por el resto de legisladores que suman 61 votos.

El diputado efemelenista consideró infundadas las versiones de que al FMLN y al Ejecutivo no le conviene que se elija a los magistrados porque eso le permite al presidente de la República vetar algunos decretos aprobados por la oposición en la Asamblea Legislativa y no correr el riesgo de que estos sean declarados ilegales por la Sala de lo Constitucional.

“Eso no es cierto, hemos dicho siempre que estamos dispuestos a elegir lo que se llegue a consenso. Somos 23 votos y nosotros tampoco hacemos cábalas en el aire, somos responsables de lo que tenemos y de lo que proponemos”, aseguró.

Incluso, según dijo, ellos han ido cediendo en las listas presentadas e incluyeron en su listado al juez Carlos Sánchez a quien no habían incorporado inicialmente pero lo hicieron al observar que gozaba del consenso del resto de fracciones parlamentarias.

“Pero bueno, se han ido cambiando los listados, han ido poniéndole trabas a algunas personas. Se dijo que no íbamos a vetar a nadie pero de hecho se ha ido vetando personas. Nosotros hemos ido siendo coherentes en todo, hemos ido manteniendo una misma línea, ahí están nuestras propuestas, hemos demostrado que estamos interesados en elegir”, recalcó.

Hándal también cuestionó que en este momento se esté exigiendo que todos los integrantes de la Sala de lo Constitucional sean constitucionalistas cuando de los anteriores integrantes de esa instancia judicial solo uno de ellos contaba con esa especialidad y el resto eran especialistas en otras ramas del derecho.

“Muchos dicen que fueron la máxima estrella, otros decimos que no y nadie les cuestionó por qué no eran constitucionalistas, si no que (decían que) eran los mejores. Sin embargo, hoy sí tiene que ser así. Entonces ¿un doble rasero? ‘Está bien los que a mí me convienen’”, sostuvo el diputado.