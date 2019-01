“Fito” Zelaya se despide de Alianza y la selección

@DiarioCoLatino

Rodolfo Zelaya se despidió ayer de Alianza en el duelo frente al Águila y en su última intervención con los medios salvadoreños dejó claro que no volverá a la selección mientras siga Carlos de los Cobos.

“Cada vez que hay convocatoria sale el tema a relucir y para que no me pregunten más sobre eso; mientras esté el actual cuerpo técnico no iré a la selección”, manifestó el atacante.

Y es que “Fito” no ha sido convocado a la azul y blanco desde que el estratega mexicano tomó las riendas del combinado nacional.

A pesar de eso, Rodolfo Zelaya recalará en Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS), que lo presentará hoy en el juego de exhibición contra el Vissel Kobe, donde militan los españoles Andrés Iniesta y David Villa.

John Thorrington, vicepresidente ejecutivo del equipo angelino, reconoció que las cualidades del salvadoreño fortalecerán el ataque de Los Ángeles FC.

“Rodolfo (Zelaya) es un goleador probado, tanto a nivel de clubes como internacional, y agregará otra dimensión a nuestro ataque”, expresó Thorrington.

Los Ángeles FC oficializó ayer la contratación de “Fito” Zelaya, quien estampó su firma por dos años.