Fiscalía de Tokio acusa de corrupción vinculada con JJOO a 6 compañías y 7 funcionarios

Tokio/Sputnik

Un departamento especial de la Fiscalía de Tokio presentó acusaciones a seis compañías y siete funcionarios vinculados con el escándalo de corrupción que estalló en torno a los preparativos de los Juegos Olímpicos de Tokio, comunicó este martes la agencia Kyodo.

Todos están acusados de supuesta violación de la ley antimonopolio y organización de un complot, cuyos sobornos se valoran en 43.700 millones de yenes (323 millones de dólares). Son las compañías publicitarias Dentsu, Hakuhodo y Tokyu Agency y tres organizadoras de actividades: Cerespo CO. LTD., Fuji Creative Corporation (FCC) y Same Two Inc., y siete altos funcionarios de esas compañías.

Por ahora, se supone que los ganadores de las respectivas licitaciones se habrían determinado con anticipación, debido al complot.

La presunta figura central del escándalo es Haruyuki Takahashi, ex miembro del Comité Organizador de los JJOO, quien se habría servido de una consultoría de su propiedad gestionada por un conocido. Le incriminan haber recibido 196 millones de yenes (cerca de 2 millones de dólares, según el cambio de aquel momento).