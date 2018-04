Fiscalía apelará decisión que absolvió a Flores

Compartir ! tweet





Daniel Trujillo

Transparencia Activa

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la decisión del Juzgado Quinto de Sentencia sobre no procesar civilmente a la familia del ex presidente Francisco Flores por presuntos actos de corrupción en la administración de millonarias donaciones de China (Taiwán), luego de la muerte del funcionario.

El veredicto judicial se dio porque el mismo Tribunal afirmó que la FGR no presentó las pruebas suficientes que comprobaran los delitos por los que se procesaba al ex mandatario, que son enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares.

Sin embargo, la Fiscalía explicó que el Juzgado no valoró correctamente la prueba presentada, misma que en 2015 el Juzgado Séptimo de Instrucción admitió.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, en la prueba se da fe, entre otras diligencias, a la correspondencia oficial enviada por la República de Costa Rica, vía Asistencia Judicial, que establece la apertura de cuentas, depósitos y transacciones de dinero de China Taiwán al ex presidente Francisco Flores. Sin embargo, ésta no fue valorada por el tribunal de sentencia.

“Para la Fiscalía, hay una errónea interpretación de la prueba, que fue admitida en legal forma, que cumple con todos los requisitos legales y que debió ser tomada en cuenta para establecer la responsabilidad civil. Porque sólo en esos movimientos de Costa Rica hemos establecido que se movieron 10 millones de dólares”, explicó el jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez.

Según informó la FGR, un segundo punto en el que podría versar una apelación sería la correspondencia oficial emitida por la embajada de China (Taiwán) en país, donde describe los proyectos en los que se debería haber ocupado el dinero recibido por el expresidente Flores.

“El Tribunal afirma que Fiscalía quiso probar los proyectos con una fotocopia, lo cual no es real, ya que la correspondencia emitida por la embajada es original, con firma y sello de la embajada, y en ella establece que sólo puede dar fotocopia del desglose de los nueve proyectos, porque ellos ya no tienen registro de dicha erogación”, explicó Cortez.