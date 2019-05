Fiscal general de Colombia dimite tras fallo que evita extradición de líder de FARC

AFP

El fiscal general de Colombia renunció a su cargo este miércoles tras un fallo de la justicia de paz que ordena la libertad e impide la extradición de un líder de las FARC, preso hace un año y requerido por Estados Unidos por narcotráfico.

Néstor Humberto Martínez presentó su dimisión tras una sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que favorece al excomandante guerrillero Seusis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich.

«Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable», declaró Martínez.

Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos tras la firma del histórico acuerdo de paz en 2016.

La JEP consideró ante un recurso interpuesto por la defensa que las pruebas de la fiscalía «no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización». Y que Estados Unidos no envió evidencias contra Santrich.

Se «adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta fiscalía», afirmó Martínez. «Las pruebas son concluyentes, inequívocas».

Estados Unidos ha presionado por la extradición del excomandante. Y el presidente Iván Duque, quien asumió el poder en agosto con la promesa de modificar el acuerdo por considerarlo indulgente con los rebeldes, es partidario de enviarlo.

La Procuraduría, que en Colombia vela por el cumplimiento de deberes y derechos, apeló la sentencia, aunque un portavoz de la JEP aseguró que la libertad de Santrich «debe hacerse efectiva hoy mismo».

Duque respaldó la decisión de la Procuraduría y lamentó la renuncia de Martínez.

«Toda la institucionalidad del Estado (…) y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas», declaró el mandatario en una alocución.

En un plantón afuera de la sede de la fiscalía en Bogotá, medio centenar de personas exigió la liberación de Santrich.